De kop is eraf voor Gian van Veen. De Nederlandse topdarter won eindelijk zijn eerste wedstrijd ooit op het WK darts. De Europees kampioen rekende overtuigend af met Cristo Reyes uit Spanje. Het leverde complimenten op van Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door, want zo makkelijk was het winnen van Reyes niet.

Van Veen had slechte ervaringen met het wereldkampioenschap. Hij doet voor de derde keer mee, maar de eerste twee deelnames eindigden in een deceptie. Bij zijn debuut was Man Lok Leung te sterk, vorig jaar klopte Picardo Pietreczko de talentvolle Nederlander in de eerste ronde. Nu was het wel raak: Reyes werd met 3-1 verslagen.

Lastige klant uit Spanje

En zo makkelijk was dat nog niet, want de Spanjaard bleek een lastige klant. "Ik vond het een klasse overwinning van Gian, want hij had het in de loting niet getroffen", vindt Van der Voort. "We hebben een paar stuntelaars gezien en hij krijgt gewoon iemand die 96 gemiddeld tegen je staat te gooien. Menigeen had verloren van Reyes."

'Goeie' zege van Gian van Veen

Van Veen niet. Drie keer bleek dus scheepsrecht voor de talentvolle darter, die snel een 2-0-voorsprong pakte. Toen Reyes terugkwam met 2-1 en het Van Veen écht lastig maakte, werd het toch nog even peentjes zweten. "Dit is een goeie overwinning voor hem (Van Veen, red.)", concludeert de gestopte Van der Voort. "Ik vond Reyes ook echt goed spelen. Ik denk dat er een hoop blij zijn dat ze hem niet hebben geloot." Reyes moet binnenkort op Q-School een nieuwe tourkaart zien te bemachtigen, maar daar twijfelt Van der Voort niet aan.

Taart voor de Nederlander

Zoals gezegd won Van Veen dus op knappe wijze van de Spanjaard en staat hij voor het eerst in de tweede ronde van het WK. In de studio bij Van der Voort en Damian Vlottes stond taart vanwege de honderdste podcastaflevering, maar ze houden een stukje over voor de darter die afrekende met de 'Ally Pally-vloek'. "Hij krijgt ook weer taart als hij hier is", belooft Vlottes. Van der Voort. "Dit gaan we vieren."

Maar hoe zou Van Veen zijn zege nu hebben gevierd? "Dat weet ik niet", vertelt Van der Voort eerlijk. "Ik neem aan dat hij teruggaat (naar Nederland, red.). Maar je moet zorgen dat je niet te euforisch bent, in de volgende ronde moet het nog steeds weer gebeuren. Hij is als tiende geplaatst dus hij hoort de laatste zestien te halen, minimaal. Daar ligt zijn opdracht."

