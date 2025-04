'Hij ging flink tekeer tegen ze': ergernis over 'bloedirritante' actie van dartsfans

Het gebeurt steeds vaker dat dartsfans zich misdragen in de zaal en de topdarters daar last van hebben. Zo kregen Gerwyn Price en Nathan Aspinall tijdens hun onderlinge wedstrijd in de Euro Tour in Riesa weer te maken met een irritante 'fluitist'. Ex-prof Vincent van der Voort zag eindelijk iemand écht ingrijpen en waardeert dat.

"Eindelijk iemand die er wat aan probeert te doen", waardeert Van der Voort de inzet van mastercaller Philip Brzezinski van de PDC. "Die ging flink tekeer tegen die fans. Het liep behoorlijk op en het was ook bloedirritant. Het was er dit keer niet eentje volgens mij, maar meerdere. De Duitse omroeper sprak de fluitende fans op harde toon aan op hun gedrag.

Klagende topdarter Luke Humphries krijgt 'eigen schuld' te horen: 'Als je er zoveel last van hebt...' Dat Luke Humphries het zo zwaar heeft met de overvolle kalender, heeft de nummer één van de wereld vooral aan zichzelf te wijten. Die mening is Vincent van der Voort toebedeeld. Hoewel de Nederlander begrip heeft voor de klachten van de Engelsman, vindt hij dat de topdarter daar vooral zelf verantwoordelijk voor is.

'Waarom zou je iemand afleiden?'

Van der Voort vindt dat uitstekend gedaan, zo spreekt hij vol lof over de PDC-man in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Je koopt een kaartje om goed darten te zien, dus waarom zou je dan iemand afleiden? Het schiet niet op. Helemaal van het probleem zul je niet af komen, maar het is goed dat er opgetreden wordt. Het wordt steeds meer een dingetje."

Uitgefloten Luke Littler toont kwetsbare kant: 'Dat hij zich zo laat kennen' Dartsfenomeen Luke Littler lijkt zich steeds meer te ergeren aan het publiek in de zaal, zeker als de fans zich tegen hem keren. Zo liep hij in de Premier League Darts in Berlijn mokkend van het podium nadat de Duitse fans hem massaal uitfloten. Ex-profdarter Vincent van der Voort en podcastpresentator zagen dat Littler er weinig zin in had.

'Een voorbeeld stellen'

Het blijkt ook erg lastig voor de PDC en de beveiliging ter plekke om de daders eruit te plukken. "Is het er eentje, dan gooi je die eruit", weet Van der Voort. "Maar wat als het één iemand is uit een groep van vijftig? Dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren. Maar je moet een voorbeeld stellen, dus goed dat ze toegesproken worden. Fans moeten ook elkaar corrigeren. Hoe groter de zaal, hoe moeilijker dat is."

Raymond van Barneveld profiteert van opmerkelijke verandering: 'Dit is het beste voor hem' Raymond van Barneveld viel afgelopen week positief op. De Nederlandse dartslegende (57) haalde een kwartfinale tijdens een vloertoernooi en volgde die op met een achtste finale op de Euro Tour in Riesa. Dat komt door een opmerkelijke verandering, weet collega-darter Vincent van der Voort.

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de bizarre blessure die Michael van Gerwen opliep in Berlijn. Ook komen de geplaagde darters Stephen Bunting en Nathan Aspinall voorbij na hun succesweek. Op de Euro Tour in Riesa viel ook weer genoeg op. Luister dit en meer in de podcast Darts Draait Door hieronder of op Spotify en Apple Podcasts.