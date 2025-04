Raymond van Barneveld profiteert van opmerkelijke verandering: 'Dit is het beste voor hem'

Raymond van Barneveld viel afgelopen week positief op. De Nederlandse dartslegende (57) haalde een kwartfinale tijdens een vloertoernooi en volgde die op met een achtste finale op de Euro Tour in Riesa. Dat komt door een opmerkelijke verandering, weet collega-darter Vincent van der Voort.

De pijlen waar Van Barneveld momenteel mee gooit zijn samengesteld in de dartswinkel van de familie Van der Voort in Zaandam. "Een paar weken geleden is hij bij ons in de winkel geweest en heeft hij met mijn zoon (Kevin, red.) deze set-up doorgenomen. Toen kwam het eruit dat dit het beste voor hem is", onthult de 49-jarige ex-profdarter in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Beter geworden'

In de nieuwe aflevering vertelt Van der Voort dat het niveau van Barney 'beter is geworden' door de nieuwe pijlen. "In het begin heeft hij er niet zoveel mee gedaan, maar hij is er vorige week mee begonnen. We hebben hem dus goed geholpen. Ik denk dat hij er nog meer bij gebaat is om een andere vorm van de barrel (het gedeelte waar hij de pijl vasthoudt, red.) te nemen. Dan gaat het nog beter."

'Niet meer hopen'

Maar volgens Van der Voort is waar zijn 'broer' Van Barneveld nu mee gooit 'al een hele verbetering'. "Hij gooit strakker, daardoor raakt hij ook meer triples. Het is niet meer hopen dat ze erin vallen. Hij is nu dwingender in zijn worp. Het is de bedoeling dat zijn pijlen wat meer gaan hangen (in het bord, red.). Dan is hij op z'n best."

'Dan is Raymond op z'n best'

Van der Voort haalt het niveau van Van Barneveld aan in 2007, toen hij volgens hem op zijn hoogste niveau zat. "Het probleem was toen dat de pijlen te veel gingen hangen. Hij moet zijn ene pijl over de andere heen kunnen laten schuiven. Dan is Raymond op z'n best. Je gaat hem niet veel beter krijgen dan dat."

Zure nederlaag

Vooral in de achtste finale van de Euro Tour in Riesa was Van Barneveld dicht bij een uitstekend resultaat. Tegen de Tsjech Karel Sedlacek miste hij drie matchpijlen. "Dan is het erg zuur dat je 'm zo verliest. Hij gooide erg goed dat toernooi."

Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de bizarre blessure die Michael van Gerwen opliep in Berlijn. Ook komen de geplaagde darters Stephen Bunting en Nathan Aspinall voorbij na hun succesweek. Op de Euro Tour in Riesa viel ook weer genoeg op. Luister dit en meer in de podcast Darts Draait Door hieronder of op Spotify en Apple Podcasts.