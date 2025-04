Klagende topdarter Luke Humphries krijgt 'eigen schuld' te horen: 'Als je er zoveel last van hebt...'

Dat Luke Humphries het zo zwaar heeft met de overvolle kalender, heeft de nummer één van de wereld vooral aan zichzelf te wijten. Die mening is Vincent van der Voort toebedeeld. Hoewel de Nederlander begrip heeft voor de klachten van de Engelsman, vindt hij dat de topdarter daar vooral zelf verantwoordelijk voor is.

Humphries had 12 uur na zijn openhartige interview al spijt dat hij zo eerlijk was geweest. Maar toen was het kwaad al geschied. Veel mensen gaven kritiek op de wereldkampioen van 2024 en ook Van der Voort snapt Cool Hand niet helemaal. "Ik snap wel dat hij het zegt, maar dan moet hij ook niet al die demonstratietoernooien in het weekend gaan doen", zegt de ex-profdarter in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Humphries had geklaagd over de vele wedstrijden die hij moet spelen.

Considering the comments, people not understanding what I meant… Will be the last time I ever confess my real feelings to the public. Everything I say or ever do just never seems to be good enough for anybody.. as long as no one complains when we all give the same answers in… https://t.co/LtkGci1C0r — Luke Humphries (@lukeh180) April 6, 2025

'Dat zijn eigen keuzes'

"Je moet echt gewoon plannen wanneer je vrij neemt. Als je dan drie, vier demo's hebt staan in het weekend, wordt het ook wel wat veel. Maar dat zijn eigen keuzes, die spelers zullen zelf hun kalender moeten maken." Van der Voort weet dat, want hij helpt zijn goede vriend Michael van Gerwen met die beslissingen. "Ik begrijp Humphries wel, want ik weet wat hij er allemaal omheen doet, maar dat is eigen schuld. Hij moet gewoon beter plannen."

'Zeg daar maar eens nee tegen'

Van der Voort snapt ook wel dat het makkelijk praten is vanuit de podcaststoel en hij weet als geen ander hoe lucratief die demo's zijn. "Zeg daar maar eens nee tegen. Die spelers verdienen daar een klap geld mee. Maar als je er mentaal zoveel last van hebt..." Hij oppert voor Humphries, die ook Premier League Darts speelt, om eens wat toernooien en demo's af te zeggen.

'Valt echt allemaal wel mee'

"Dan ben je donderdagavond vrij en hoef je de woensdag erna pas weer ergens te zijn. Dan valt het echt allemaal wel mee. Je maakt het jezelf heel erg druk door er allemaal dingen bij te halen. Als je af en toe wat Pro Tours en Euro Tours speelt, is het prima te doen. Maar ze doen al die demo's en sponsorverplichtingen er ook nog bij. Je kunt ook tijdens de Premier League zeggen dat je zo min mogelijk doet, om zo fris mogelijk te blijven."

