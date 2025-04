Uitgefloten Luke Littler toont kwetsbare kant: 'Dat hij zich zo laat kennen'

Dartsfenomeen Luke Littler lijkt zich steeds meer te ergeren aan het publiek in de zaal, zeker als de fans zich tegen hem keren. Zo liep hij in de Premier League Darts in Berlijn mokkend van het podium nadat de Duitse fans hem massaal uitfloten. Ex-profdarter Vincent van der Voort en podcastpresentator zagen dat Littler er weinig zin in had.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door valt het de twee op dat Littler zich bovenmatig druk maakte. "Die had weer een avond dat hij er geen zin in had. Maar je weet het bij hem niet. Vorige keer liep hij er ook zo bij en dacht ik dat het niks zou worden. Toen gooide hij 112 gemiddeld en rolde hij iedereen op", weet Van der Voort.

'Je ziet het aan hem'

Maar in Berlijn werd het kookpunt bereikt bij Littler. "Je ziet aan hem dat hij het helemaal niks vindt", zag Vlottes. Volgens Van der Voort komt het over alsof hij de Duitse fans het ook niet gunt om dan twee keer het podium op te komen. The Nuke verloor dan ook geïrriteerd van Chis Dobey in de kwartfinale en baande het podium af.

'Dat hij zich zo laat kennen'

"Opvallend dat hij zich zo laat kennen", vinden Van der Voort en Vlottes. Wat volgens de ex-profdarter óók opvalt, is dat de ene zaal zich massaal tegen Littler keert en de ander weer volledig achter hem staat. Zoals komende donderdag, als in 'Littlers' Manchester de tiende Premier League Darts-avond is. "Tenzij er veel Manchester City-fans zitten", lacht Van der Voort over de openlijke Manchester United-fan.

'Ook maar een jongen van 18'

Vlottes en Van der Voort nemen het ook op voor de jongste wereldkampioen ooit. "Het is ook nog maar een jongen van 18. Daarom kan het ook gewoon. Je kunt niet verwachten dat hij altijd maar stabiel blijft. Er zijn nog genoeg dingen die hij doet waarvan mensen zeggen dat het niet goed is. Maar laten we voorop stellen dat hij alsnog een dikke voldoende krijgt", zegt Van der Voort met gevoel voor understatement.

Dranktempo

Van collega-darter Nathan Aspinall kreeg Littler ook nog een 'verwijt' dat zijn dranktempo wel wat omhoog kan nu hij 18 jaar oud is en alcohol mag drinken. "Dat scheelt een hoop geld", snapt Van der Voort de keuze van Littler wel. "Laat hem maar lekker gewoon nuchter blijven en verstandig zijn met wat hij doet."

Beluister Darts Draait Door

