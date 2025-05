Iconische Engelse darter mist toernooi in Duitsland op knullige wijze: 'Onvermijdelijk'

De Engelse darter Andrew Gilding mist een Pro Tour-toernooi in Duitsland. De iconische darter, bekend om zijn duim naar het publiek, is alleen afwezig op het eerste toernooi in de tweeluik in Hildesheim. Hij geeft de schuld aan een Nederlandse vliegmaatschappij.

De nummer 28 van de wereld stond begin deze maand nog in de finale van de European Darts Grand Prix en staat bekend als iemand die weinig toernooien mist. Toch gebeurde het onvermijdelijke en is hij niet aanwezig bij Players Championship 15.

Vertraging

Goldfinger beleefde een 'nachtmerrie' op de luchthaven. 'Vanwege een vertraging van twee uur van de laatste KLM-vlucht gisterenmiddag, zou Andrew zijn aansluitende vlucht naar Hannover hebben gemist', schrijft zijn management op zijn Facebookpagina. 'De vlucht is omgeboekt naar de vlucht van vanmorgen (maandag, red.) om 9 uur. Hierdoor zal hij vandaag niet kunnen deelnemen aan de Players Championship 15 in Hildesheim.'

Goed nieuws voor Nederlander

De afwezigheid van Gilding was goed nieuws voor een Nederlander. Plotseling mocht de 22-jarige Jurjen van der Velde meedoen aan het toernooi in Duitsland, op zo'n 3,5 uur rijden van zijn woonplaats. Ook Gerwyn Price meldde zich op een later moment af. Hij wordt vervangen door Graham Usher. Van der Velde was afgelopen weekend nog succesvol op de Development Tour.

Van der Velde en Usher mogen deelnamen omdat ze relatief hoog staan op de ranglijst van de Challenge Tour, het tweede niveau voor darters zonder tourkaart. Van de Velde staat slechts 29ste, maar lijkt opgeroepen te zijn omdat hij relatief snel richting de speelzaal in Hildesheim kon komen.

Michael van Gerwen

Een groot gedeelte van de absolute wereldtop is afwezig bij het toernooi in Duitsland. Sterker nog, Michael van Gerwen is de enige Premier League-speler die in actie komt. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen het Duitse talent Dominik Gruellich.

