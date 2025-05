Topdarter Luke Littler slaat toernooi in Rosmalen over, goed nieuws voor Nederlandse speler

Wereldkampioen Luke Littler slaat een groot toernooi in Nederland over. De Engelse darter heeft zich afgemeld voor de Dutch Darts Championship in Rosmalen. Dat is goed nieuws voor een Nederlandse darter.

De 18-jarige regerend wereldkampioen heeft als Premier League Darts-speler een druk schema. Het is dan ook meer dan logisch dat de absolute top soms toernooien overslaat. De beslissing komt na een lastige Premier Leagueavond in Leeds, waar hij opnieuw moeite had met het publiek.

Het Dutch Darts Championship is toernooi zeven op de European Tour en wordt gespeeld van 23 tot en met 25 mei. De topdarters reizen af naar Autotron. Naast Littler meldt ook Nathan Aspinall zich af.

Het is hopen dat Littler doorheeft dat Rosmalen niet in Duitsland ligt. De Engelse darter is niet geliefd in Duitsland en weet daar maar lastig mee om te gaan. Na een verloren wedstrijd op de German Darts Grand Prix tegen Gian van Veen, plaatste hij een boos bericht op zijn socials. Hij liet boos weten alle Euro Tours in Duitsland over te slaan en pas op het EK in Dortmund weer in actie te komen. Daarmee vergat hij dat de World Cup of Darts, het WK voor landenteams dat hij samen met Luke Humphries speelt, binnenkort in Frankfurt wordt gehouden.

Nederlander

De afwezigheid van Littler en Aspinall is goed nieuws voor een Nederlander. Niels Zonneveld mag daardoor tóch meedoen aan het toernooi in eigen land. Engelsman Ryan Joyce is de tweede vervanger, zo weet Viaplay.

Zonneveld en Joyce hadden zich eigenlijk niet geplaatst, maar dienen als reserve na het verliezen van de finale in het kwalificatietoernooi. De 26-jarige Triple Z is goed bezig de laatste tijd. Hij plaatste zich tweemaal voor een Euro Tour-toernooi en haalde beide keren de finaledag. Vorig jaar haalde hij de finale op de Czech Darts Open.

Dutch Darts Championship

Het Dutch Darts Championship is het enige Euro Tour-toernooi in Nederland. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Noord-Ier Josh Rock. Hij won in de finale van Jonny Clayton.