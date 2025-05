Belgische topdarter woest na verloren finale: 'Glazen trofee heeft het niet overleefd'

Darter Kim Huybrechts heeft nog altijd nachtmerries van een verloren finale in Oostenrijk. Hij miste negen wedstrijdpijlen, maar moest op het podium blijven om de trofee voor de tweede plaats in ontvangst te nemen. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vertelt de Belg hoe het achter de schermen afliep.

De verloren finale op de European Tour tegen Mensur Suljovic blijkt nog altijd pijn te doen. Op de vraag welke wedstrijd Huybrechts nog eens over zou willen spelen, weet The Hurricane direct het voorbeeld te noemen.

Sarcastische duimpjes

"Toen kreeg ik een zware Barney-attack", vertelt hij over die finale in Riesa, Oostenrijk. Hij miste negen wedstrijdpijlen na een grote voorsprong. Dat Oostenrijker Suljovic voor een thuispubliek speelde, hielp ook niet mee.

"We kregen een beker. En ik kreeg natuurlijk de beker van de tweede plaats. Dus je moet eerst die foto’s doen, daar stond ik al niet met een happy face", begint de huidige nummer 48 met zijn verhaal. "Ik heb ook nog sarcastische duimpjes naar het publiek gedaan, toen met de aankondiging van de tweede plaats. Geen middelvinger, al wilde ik dat wel doen."

Huybrechts sprak over de finale van de 2016 International Darts Open:

Glasscherven

Achter de schermen ging het mis. Er blijkt weinig meer over van de glazen trofee. "Toen kwam ik backstage en het was natuurlijk een hele mooie glazen trofee", waarop Huybrechts een stilte laat vallen. "Nou, die heeft de terugreis niet overleefd. Die lag in iets meer dan duizend stukjes bij de camera crew."

Diezelfde camera crew blijkt bij een volgend toernooi een verrassing voor Huybrechts te hebben. "Toen kwam er bij het volgende toernooi iemand met een kartonnen doosje. Hij zegt: 'Je bent wat vergeten in Riesa'. Dus ik doe 'm open, liggen er allemaal glasscherven van de trofee."

Titel op Euro Tour

De 39-jarige darter won een Euro Tour-toernooi in 2013 en 2015. Het toernooi in Riesa had eigenlijk zijn derde titel moeten betekenen, maar die is er tot nu toe nog altijd niet gekomen.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast bij vaste makers Vincent van der Voort en Damian Vlottes. Met z'n drieën bespreken ze de ins en outs van de dartswereld en bespreekt de Belgische topdarter zijn markante carrière. Het trio nam daarnaast een extra uitzending met kijkersvragen op. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.