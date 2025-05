Confrontatie tussen Michael van Gerwen en andere darter: 'Hij zwiepte hem zo over tafel'

Michael van Gerwen houdt er wel van om andere darters een beetje te plagen. Maar soms gebeurt het dat hij zelf het slachtoffer is en dan moet de uitdager rennen. Dat blijkt uit een anekdote die Kim Huybrechts ophaalt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Iedereen moest Michael tegenhouden."

In de populaire rubriek 'Kroegpraat' komen de mooiste verhalen van achter de schermen voorbij. Menig darter is al 'slachtoffer' geworden van schitterende anekdotes van bijvoorbeeld Vincent van der Voort. Maar zelden speelt Van Gerwen de hoofdrol. Dit keer wel, als de Belgische topdarter Huybrechts aanschuift als gast.

'Hij begon te irriteren en provoceren'

Het begon allemaal toen Van Gerwen met Huybrechts en de Oostenrijkse darter Rowby-John Rodriguez stond in te gooien voor een toernooi. "Rowby was Michael aan het irriteren door langzaam te gooien. Michael moest al vrij snel zijn wedstrijd spelen, dus die vroeg of hij een beetje door kon doen. Maar Rowby begon te provoceren door nog trager te gooien en met mij te praten."

'Hij zwiept 'm zo over tafel heen'

Van Gerwen had volgens de Belg toen beter de keuze kunnen maken om op een ander bord verder te gaan met ingooien, maar dat 'zat er niet in', zag Huybrechts. "Een koppige kerel hè. Het kwam tot een confrontatie en ze stonden neus aan neus. Michael gebruikte iets te veel brute, lompe kracht en zwiept Rowby zo over de tafel heen."

'Iedereen moest Michael tegenhouden'

Op die bewuste tafel stonden de drankjes van een tiental darters. Ook die van Van der Voort, die erbij stond te lachen. "Het eerste wat hij zei was wie zijn drankje zou gaan betalen", lacht Huybrechts. "Officials kwamen er tussen en Vincent tikt er eentje op z'n schouders om te vragen hoe dat met z'n drankje opgelost ging worden. Rowby-John lag daar ergens tussen en iedereen moest Michael tegenhouden. Ik stond verbouwereerd."

