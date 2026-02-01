Gian van Veen heeft James Wade met 4-2 verslagen in de kwartfinales van de PDC Winmau World Masters 2026. De Nederlander had geen makkelijke tegenstander aan de Engelsman, maar hield zijn hoofd koel en profiteerde van de fouten van zijn opponent, waardoor hij zonder al te veel moeite de halve finales heeft bereikt.

Van Veen startte direct goed tegen Wade. Met een 11-darter en 15-darter trok de Nederlander gelijk het spel naar zich toe en pakte de eerste set. Daarna gaf hij de Engelsman echter wat ruimte. Van Veen miste een paar pijlen op de dubbel, waardoor Wade met een 110-finish de tweede set pakte en de twee darters met een gelijke stand gingen pauzeren.

Na de pauze kwam Van Veen terug met een herhaling van de eerste set, door de derde set wederom te winnen met een 11-darter en een 15-darter. De vierde set gaf de Nederlander echter opnieuw weg aan zijn Engelse opponent, die bijna met een 9-darter de set uitgooide, waardoor beide darters weer met een gelijke stand de pauze ingingen.

Herhaling van zetten

Na de tweede pauze kwam Van Veen wederom op voorsprong door de Engelsman voor de tweede keer te breken. Wade kreeg de kans om Van Veen terug te breken, maar verzaakte, waardoor Van Veen de zege naar zich toe kon trekken. Van Veen nam daarmee zijn felbegeerde revanche voor de nederlaag tegen Wade in de kwartfinale van de World Matchplay afgelopen zomer. Wade was in 2025 drie keer de betere in een kwartfinale tegen Van Veen, maar nu is de Nederlander door naar de laatste vier.

World Masters

Van Veen bereikte zaterdagmiddag de kwartfinales na een zege op Engelsman Nathan Aspinall bij de laatste zestien. De Nederlander speelde uitstekend en maakte in de derde set het verschil door de set van zijn tegenstander af te pakken door 72 uit te gooien met één pijl op de dubbel 16. In de zesde set trok Van Veen de zege definitief over de streep: het werd 4-2.

Na de avondsessie van zondag is duidelijk wie zich winnaar mag noemen van de PDC Winmau World Masters 2026. In de kwartfinales van de middagsessie is er naast Gian van Veen meer Nederlandse inbreng. Ook Danny Noppert strijdt om een plaats in de halve finales; hij neemt het direct na de partij van Van Veen en Wade op tegen titelverdediger Luke Humphries.