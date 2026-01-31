Danny Noppert heeft voor de critici wraak genomen voor het missen van de Premier League Darts. De Nederlander greep de kans om zich te laten zien tegen Stephen Bunting in de tweede ronde van de World Masters met beide handen aan en liet de PDC zien een verkeerde beslissing gemaakt te hebben. Met 4-0 in sets veegde hij zijn concurrent van het podium

Veel mensen vonden dat Noppert een uitnodiging voor de Premier League, die volgende week begint, verdiende met zijn vele halve finales op majortoernooien in 2025. Maar niet de Fries, maar bijvoorbeeld Bunting ging er met het felbegeerde plekje vandoor. Tot grote frustratie van de tienduizenden dartsfans, die Bunting op televisie in een jaar nauwelijks zagen presteren. Dat Bunting en Noppert elkaar troffen in het eerste grote televisie-toernooi van 2026 was dan ook tekenend en een kans voor beiden om zichzelf te bewijzen.

Uitstekende Danny Noppert

Noppert deed dat uitstekend. Met twee ijzersterke sets kwam hij binnen no-time op een 2-0 voorsprong. Helaas voor hem kwam er daarna een pauze, waarna Bunting enigszins hersteld weer terugkeerde op het podium en zijn eerste leg pakte. Toch had Noppert de toon al gezet en kwam zijn overwinning in de achtste finale van de World Masters niet meer in gevaar. Hij mag zich melden voor een kwartfinale tegen Luke Humphries of Luke Woodhouse. Van zijn ziek-zijn in Saoedi-Arabië een week eerder lijkt niks meer te zien.

Dramatische reeks Bunting op televisie

Noppert won met 4-0 en is nu drie duels op rij ongeslagen tegen Bunting, die maar een paar plekjes hoger staat dan Noppert. De Nederlander is naar de kwartfinale en kan gaan jagen op Bunting. The Bullet verkeert op televisietoernooien in dramatische vorm. Sinds zijn halve finale van het WK in januari 2025 ging het hard bergafwaarts met de Engelsman. Hij won weliswaar een paar World Series en Euro Tours, maar tijdens de rankingtoernooien gaf hij niet meer thuis. Zo verloor hij vorig jaar ook van Noppert op de Masters, werd hij laatste in de Premier League en vloog hij er ook op de UK Open, World Matchplay, World Series Finals, World Grand Prix (allebei tegen Noppert), het EK én het WK vroeg uit.

𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘓𝘢𝘴𝘵 16



4️⃣ Danny NOPPERT (96.43)🇳🇱

0️⃣ Stephen BUNTING (88.85)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



📊106.89 scoring average

🎙Three 180s

🎯50% checkout in darts

▪️67% in turns

💯 One 100+ checkout

▪️100#PremDartData pic.twitter.com/51I0d0Zsaz — PremiumDartdata (@PremiumDartData) January 31, 2026

'Hoop dat iedereen dat doet'

Noppert had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Maar Bunting miste heel veel pijlen op zijn dubbels. "Maar dat maakt mij niet, ik hoop dat iedereen dat tegen mij doet", zei Noppert na afloop tegen Viaplay. "Ik heb nu vaak van hem gewonnen op tv, dus misschien speelt dat wel bij hem mee."