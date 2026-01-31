Gian van Veen is zaterdagmiddag doorgestroomd naar de kwartfinale van de PDC Winmau World Masters. De Nederlander was bij de laatste 16 te sterk voor de Engelsman Nathan Aspinall. Danny Noppert komt zaterdagavond nog in actie.

Het werd een partij op het allerhoogste niveau. In het begin van de wedstrijd zaten beide mannen dik boven de 100 gemiddeld en dit zorgde dan ook voor zowel spanning als kwaliteit. Er zat weinig tussen de beide heren en zo bleef het lang dichtbij elkaar.

In de derde set maakte Van Veen het verschil. The Dutch Giant pakte de set van The Asp af door 72 uit te gooien met één pijl op de dubbel 16. In de vierde set liet de Engelsman na om terug in de partij te komen en daar maakte Van Veen dankbaar gebruik van. Aspinall pakte nog wel een set, maar in de zesde set trok Van Veen de zege over de streep: het werd 4-2.

Spannende partijen

De eerste twee laatste 16-wedstrijden werden twee ongekende krakers. Allereerst nam Damon Heta, de Australiër die Michael van Gerwen uitschakelde, het op tegen Chris Dobey. Het werd een spannende partij die tot een laatste set ging, daarin was de Engelsman uiteindelijk te sterk.

Vervolgens stond een partij tussen twee oude rotten uit het vak op de planning. Gary Anderson nam het op tegen James Wade. The Flying Scotsmen leek er mee weg te lopen en kwam met 2-0 voor, maar Wade knokte zich terug. Ook hier gingen beide mannen naar een beslissende laatste set, waarin The Machine aan het langste eind trok en zich mag melden in de kwartfinales.

Programma/uitslagen laatste 16 PDC Winmau World Masters:

Damon Heta - Chris Dobey 3-4

Gary Anderson - James Wade 3-4

Gian van Veen - Nathan Aspinall

Jonny Clayton - Gerwyn Price



Programma avondsessie laatste 16 PDC Winmau World Masters:

Rob Cross - Josh Rock

Stephen Bunting - Danny Noppert

Luke Littler - Ross Smith

Luke Humphries - Luke Woodhouse