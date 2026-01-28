Michael van Gerwen heeft zichzelf in het voor hem belangrijke jaar 2026 meteen goed laten zien. Met de zege op de Bahrain Darts Masters en een finaleplek in Saoedi-Arabië telt hij meteen met de grote jongens mee. Na twee loodzware en vaak negatieve jaren is het voor hem nu tijd om weer in de lift naar boven te stappen. Volgens goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort ziet het er goed uit.

Van Gerwen won de finale in Bahrein van WK-finalist Gian van Veen en in Saoedi-Arabië moest Luke Littler alles uit de kast halen om de Nederlander te kloppen (8-5). In één klap is de 36-jarige Brabander weer een speler om écht rekening mee te houden. Van der Voort ziet echter wel nog een zorgwekkend aandachtspunt. Tegen Littler miste hij, zoals in veel van zijn laatste duels, veel dubbels. "Dat is iets waar hij op dit moment nog steeds mee zit. Hij is niet meer zo betrouwbaar op zijn dubbels als dat hij vroeger was", weet Van der Voort te melden in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Ik ben daar van overtuigd'

"Maar ik vind wel dat hij een goede indruk achtergelaten heeft over die twee toernooien. Hij gaat goed die opbouw naar het rest van het seizoen in. Hij heeft een hoop toppers gepakt en dan is hij nog lang niet waar hij moet zijn, maar je ziet dat als hij oké is, hij beter is dan bijna iedereen. Ik ben er echt van overtuigd dat Van Gerwen met Littler mee kan en hem kan verslaan. Hij is mentaal zo sterk, dat hij dat zeker kan." Volgens zijn goede vriend moet er in zijn mentaliteit wel nog wat veranderen.

'In de winter altijd makkelijker'

"Hij moet wel volledig voor het darts gaan leven. Dat hij ook op de hoogte is van wat zijn tegenstanders doen. Het ziet er naar uit dat hij dat nu ook doet. Het harde werk moet thuis geleverd worden. In de toernooien deed hij altijd wel gewoon zijn best, zolang hij er in zat. Het moet nu echter thuis gebeuren." En daar zit volgens Van der Voort een valkuil voor Van Gerwen. "In de wintermaanden is dat altijd makkelijker vol te houden dan in de zomer, als er meer verleidingen zijn. Dus we gaan zien hoe lang hij dit volhoudt, maar voor nu gaat het goed. Hopen dat het zo blijft."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Beluister hieronder de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door of check in via de bekende apps als Spotify, YouTube of Apple Podcasts.