Jermaine Wattimena ging zondag in een dartsklassieker in wording onderuit tegen Gary Anderson op het WK darts. Een geweldige wedstrijd, vond ook ex-topdarter Vincent van der Voort. Hij vertelt in de Sportnieuws.nl podcast Darts Draait Door zelfs dat Anderson een potentieel wereldkampioen is en hij denkt niet dat de PDC daar blij mee zal zijn.

Anderson haalde in de partij tegen Wattimena een geweldig hoog niveau. De Schot haalde in set drie een gemiddelde van meer dan 120 en noteerde over de hele wedstrijd een gigantisch aantal van veertien 180'ers. Ook Van der Voort zag grote delen van de wedstrijd een geweldige Anderson. "Hij bleef die 180'ers er maar inprikken. Echt knap hoor. Hij lijkt dit toernooi echt met een andere intentie te spelen", vertelt de oud-darter in Darts Draait Door.

Anderson als wereldkampioen

Met het niveau dat hij in de wedstrijd tegen Wattimena liet zien, zou Anderson zelfs een kanshebber kunnen zijn voor de eindzege op het WK darts. Voor de organisator PDC zou dit geen geweldige uitkomst zijn. De 55-jarige Anderson gaf eerder al aan dat hij aan het afbouwen is in zijn loopbaan en dat hij de toernooien uitkiest. Een uitnodiging voor de Premier League zou de Schot bijvoorbeeld weigeren en de PDC zou dan dus de wereldkampioen maar op enkele toernooien zien in het jaar.

Van der Voort zou er wel mee kunnen lachen als Anderson de titel pakt. Al hoopt hij natuurlijk wel dat hij in de volgende ronde van zijn vriend Michael van Gerwen verliest. "Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Als hij van Michael wint, dan hoop ik dat hij wereldkampioen wordt. Dan gaan we meemaken dat de PDC de wereldkampioen niet op de Premier League heeft en niet tijdens de World Series. Dat is het ergste wat de PDC kan gebeuren. Als organisatie is dat een nachtmerrie."

Jermaine Wattimena

Wattimena gaf Anderson nog wel erg veel partij en dat vindt Van der Voort ook absoluut te prijzen. De Nederlander zit niet bij de laatste zestien, maar kan met opgeheven hoofd het toernooi verlaten. "Hij heeft zijn huid duur verkocht", merkt Van der Voort op. "Anderson is op dit moment iets beter dan Jermaine, en daar hoef je je helemaal niet voor te schamen."

