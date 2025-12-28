Jermaine Wattimena is door Gary Anderson uitgeschakeld op het WK darts, maar achteraf kon de Nederlander niet anders dan glimlachen. In een ongekende galavoorstelling moest hij uiteindelijk het onderspit delven tegen de Schot (4-3), maar achteraf besefte de Nederlander ook dat hij betrokken was bij 'dé wedstrijd van het WK'.

Wattimena wist dat hij een taaie kluif zou hebben aan Anderson, mits de Schot in vorm was. Al snel bleek echter dat dit het geval was. Anderson was in sommige sets buitenaards goed en gooide bijvoorbeeld in set 3 een gemiddelde van meer dan 120. In andere sets liet hij weer wat kansjes liggen en daar profiteerde Wattimena van. Zo bleef The Machine Gun in de wedstrijd en sleepte hij er uiteindelijk zelfs een beslissende laatste set uit. Daarin was Anderson net iets sterker.

In die laatste set gooide Anderson zelfs nog bijna een 9-darter. De Schot gooide acht perfecte darts op rij, maar miste de laatste op dubbel twaalf. Wattimena probeerde in de achtergrond het publiek nog wat te kalmeren, maar het mocht niet zo zijn. De gemiste 9-darter doet echter weinig af aan hoe iconisch de wedstrijd was. Zo besefte Wattimena zelf ook na afloop van zijn uitschakeling op het WK.

ANDERSON MISSES D12 FOR THE NINE! 🤯



UNBELIEVABLE!



So close to the first nine-darter of this year's World Championship!



What an effort from Gary Anderson!#WCDarts | R3 pic.twitter.com/mCeV8hLwZu — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2025

'Te krankzinnig'

"Te krankzinnig denk ik", luidt de eerste reactie van Wattimena bij Viaplay. "Om er alleen al over na te denken.” De twee darters gooiden bij elkaar een bizar aantal van 24 180’ers, iets wat Wattimena ook nauwelijks kan bevatten. “Soms kan ik heel erg balen, maar soms kan je er ook om lachen."

Veel darters zagen tot nu toe de wedstrijd tussen Justin Hood en Danny Noppert als wedstrijd van het WK, maar volgens Wattimena is er nu een nieuwe koploper in dat lijstje. "Weet je Arjan. Ik denk dat dit wel dé wedstrijd van het WK genoemd mag worden. Hij gooit op het gegeven moment 180’ers alsof het flesjes water zijn. Het was een geweldige wedstrijd tussen twee spelers in vorm. Echt een fantastische strijd."

Wattimena beseft ook dat deze wedstrijd nog lang herinnerd zal worden, ook al had hij liever met een zakelijke overwinning doorgegaan in het toernooi. "Ik sta liever bij de laatste zestien, maar ik kan tevreden naar dit jaar kijken naar dit toernooi. Als je ziet van wie ik heb verloren, hij was gewoon fantastisch. Heel eerlijk, deze wedstrijden. De mensen genieten er echt van."