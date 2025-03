Kusje voor Raymond van Barneveld na ophef rond James Wade: 'Daar word je toch doodmoe van?'

James Wade kreeg afgelopen weekend alle aandacht op zich gevestigd bij de Euro Tour. De Engelsman haalde de gekste capriolen uit op het podium om zijn tegenstanders uit hun spel te halen. Eén van zijn slachtoffers was Raymond van Barneveld. "Daar word je toch doodmoe van?", blikt Vincent van der Voort op de situtie terug.

Wade gaf een kusje aan Van Barneveld op het podium, korte tijd nadat hij in opspraak was gekomen vanwege een lik in de nek van Luke Humphries. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door was het logischerwijs onderwerp van gesprek. Presentator Damian Vlottes opent: "Dat is typisch Wade, hè? Dan is er ophef vanwege die lik in de nek van Humphries, dat voelde ik al helemaal aankomen: die komt hier nog een keer overheen, natuurlijk."

Voormalig profdarter Van der Voort vond het 'ongelooflijk' wat Wade allemaal mocht doen om zijn tegenstanders te treiteren. "Hij had ook besloten dit weekend: nou weet je wat, bij de opkomst doe ik er langer over als Dimitri (Van den Bergh, red.) en (Stephen, red.) Bunting bij elkaar. Dat is ongelooflijk, joh. Die gaan daar dan staan en dan begint hun liedje, en voor ze bij het podium zijn, zijn ze vijftig handtekeningen verder."

'Daar mogen ze wel wat aan doen'

Van der Voort gaat verder: "Daar word je toch doodmoe van? Bij welke sport gebeurt dat nou? Het komt uit het boksen, dat je door die menigte opkomt." Vlottes vult aan: "Maar als zo'n Rico Verhoeven opkomt, dat is wel even iets anders."

De PDC zal niet blij zijn met het langdurige denkspelletje van Wade, denkt Van der Voort. "Hier staan ze selfies te nemen, handtekeningen uit te delen, daar word je wel doodmoe van. Daar mogen ze wel wat aan doen."

Uit het spel halen

Wade schopte het tot de kwartfinales bij de Euro Tour, waarin Luke Littler uiteindelijk te sterk bleek. "Wade probeert ook echt die wedstrijden dood te maken, hè?", ziet Vlottes. "Bijna alle gemiddeldes zitten onder de 90. Clayton weet-ie ook uit zijn spel te brengen, wint-ie ook. Alleen Littler weet hij niet uit zijn spel te halen."

Ten slotte wordt nog kort de vergelijking getrokken met de 22-jarige Gian van Veen. De Nederlander zou misschien juist iets meer met mindgames kunnen gaan werken. "Hij verliest gewoon met ruim 100 gemiddeld." Van Veen verloor in de tweede ronde van de Euro Tour met een gemiddelde van 105 met 6-2 van Gerwyn Price, die liefst 112 gemiddeld gooide.

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes onder meer de ongenaakbaarheid van Luke Littler, de sportieve problemen van Michael van Gerwen en de enorme schuld van darticoon Mervyn King. Verder beantwoordt Van der Voort weer enkele lastige dilemma's en vertelt hij een hilarische anekdote. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.