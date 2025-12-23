Liefst vijf Nederlanders staan al in de derde ronde van het WK darts en daar kan er vanavond nog één bij komen. En niet zomaar iemand: alle ogen zijn gericht op drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. Danny Noppert verloor een ware thriller en ligt er uit. Volg hier het avondprogramma live.

Michael van Gerwen - William O'Connor

Michael van Gerwen is gewaarschuwd in de tweede ronde. De Nederlander, nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen, speelde matig in de eerste ronde en kwam nog redelijk met de schrik vrij tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Tegen de Ier William O'Connor weet hij dat het veel beter moet.

Josh Rock - Joe Comito

Toptalent Josh Rock sluit de avond af tegen de verrassende Australiër Joe Comito. Die was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Duitser Niko Springer. Rock zou als World Cup-winnaar simpel af moeten kunnen rekenen met Comito.

Gary Anderson - Connor Scutt 3-1

Jermaine Wattimena speelt na kerst tegen Gary Anderson in de derde ronde. De tweevoudig wereldkampioen verloor tegen Connor Scutt de eerste set, maar was wakker geschud. Met ruim 105 gemiddeld liet hij de Engelsman vervolgens alle hoeken van het WK-podium zien. Anderson is weer in vorm en het belooft dus een knalpartij tegen de Nederlander te worden.

Danny Noppert - Justin Hood 2-3

Debutant Justin Hood leek op te rapen voor Danny Noppert, maar de Nederlander kon zijn ogen niet geloven. Hood speelde volgens de nummer zes van de wereld 'de wedstrijd van zijn leven' en trok in een ware thriller de zege naar zich toe. Noppert lijkt zijn Premier League-deelname te kunnen vergeten na de uitschakeling in de tweede ronde.

