Danny Noppert is onderdeel geweest van een van de spannendste wedstrijden op het WK darts tot nu toe. De Nederlander leek geslagen door de debutant Justin Hood, knokte zich terug en de twee sleepten er een sudden death-leg uit. In een ware thriller moest de Nederlander, ondanks een matchdart, het onderspit delven.

Hood liet in de eerste ronde tegen Nick Kenny al zien dat hij niet zomaar podiumvulling is en ging tegen Noppert stoïcijns door met uitstekend gooien. Hij was niet onder de indruk dat hij nu tegen de nummer zes van de wereld speelde. Hij hield zonder problemen zijn eigen set en brak Noppert al meteen in de set van de Nederlander. Na twee pauzes stond er een verbazingwekkende score van 2-0 in het voordeel van Hood op het scorebord.

Geen kans voor de Fries

Hood, de nummer 78 van de wereld, was bijna elke leg in vijf beurten uit en gaf de Fries achter hem nauwelijks kansen om iets terug te doen. Noppert wist na de pauze dat hij de Engelsman móést breken om in de wedstrijd te blijven. Hood pakte zijn eigen leg en zette de Nederlander nog verder onder druk. Die probeerde alles wat hij in zijn mars had, maar kreeg Happy Feet niet omver geblazen. De matchdart van Hood op bullseye leek een voorbode voor wat komen ging.

HOOD TWO UP AGAINST NOPPERT!



WOW! Justin Hood goes seven darts into a nine-darter, and despite busting, cleans up the leg to take a two set lead against Danny Noppert!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/a7nilkyhHt — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Verkouden en bruistabletten

Noppert gaf vooraf aan de wedstrijd aan dat hij maandag een slechte dag had gehad. Bij Viaplay zei hij dat hij zich niet lekker voelde en zelfs bruistabletten moest nemen om er weer enigszins bovenop te komen. Dat leek hem echter geen parten te spelen, want in geslagen positie en met zijn rug tegen de muur klauterde Noppert zich helemaal terug. In mum van tijd had hij Hood weer teruggepakt en stond het 2-2 in sets.

Verlenging

Noppert dreigde in de beslissende set weer in geslagen positie te komen, maar had het geluk dat Hood wat pijltjes begon te missen. Hij brak de Engelsman in de derde leg en kwam voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong (2-1). Hij mocht zelf beginnen aan de vierde leg, maar zette zichzelf op 128 matig weg. Maar weer miste Hood een pijl op bullseye voor een 170-finish. De eerste matchdart van Noppert op dubbel-10 ging echter ook mis. Daardoor kwam er een verlenging en moest er met twee legs verschil gewonnen worden.

DANNY NOPPERT THAT IS PHENOMENAL!



This match is just silly...



Justin Hood misses a second match dart, and Danny Noppert somehow takes out a skin-saving 157 🤯



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/KA0Mq78FhT — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

157-finish

Daarin liet Hood ook klasse zien. Hij hield zijn eigen leg en kreeg in die van Noppert weer een matchpijl op tops. Ook die ging mis, waardoor Noppert 157 uit moest gooien en dat uiterst knap deed. Het ging heen en weer in de verlenging en Noppert overleefde ook de derde matchdart van Hood (op dubbel-16). Toch stond de druk vol op de Nederlander, want Hood had als eerste vijf legs te pakken. Wéér toonde Noppert zich ijzig kalm en gooide hij 127 uit voor een sudden death-leg.

🚨 TIEBREAK LEG! TIEBREAK LEG! 🚨



NOPPERT HITS A 127. THIS GAME IS RIDICULOUS. SUDDEN BREAK TIME.



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/Fu2IFOh64p — PDC Darts (@OfficialPDC) December 23, 2025

Thriller

Hood besliste 'm met zijn vierde matchdart, op tops. Ondanks gefluit vanuit het publiek barstte hij in juichen uit. Het bleek een ware thriller, waarbij beide mannen boven de 100 gemiddeld gooiden. Noppert keek vol ongeloof naar het scorebord na afloop. Hij had er, behalve de openingsfase, alles aan gedaan om Hood van zich af te schudden. Het wilde maar net niet lukken.

𝗣𝗗𝗖 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝘓𝘢𝘴𝘵 64



3️⃣ Justin HOOD (103.01)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2️⃣ Danny NOPPERT (102.27)🇳🇱



📊110.64 scoring average

🎙Eleven 180s

🎯43% checkout in darts

▪️60% in turns

💯 Two 100+ checkouts

▪️156-110#WCDarts #PremDartData pic.twitter.com/Td8q6RuxOZ — PremiumDartdata (@PremiumDartData) December 23, 2025

Volgende tegenstander

In de derde ronde, tussen Kerst en oud en nieuw, is Ryan Meikle de volgende tegenstander voor Hood. De Engelsman was in de tweede ronde te sterk voor Jonny Tata.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.