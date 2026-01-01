Gian van Veen hoopt zijn waanzinnige reeks tegen Luke Humphries voort te zetten op het WK darts. De enig overgebleven Nederlander in Ally Pally neemt het in de kwartfinale op tegen de nummer twee van de wereld en won in 2025 op majors drie keer van 'Cool Hand'. Lukt het hem op het WK weer? Die kraker is de laatste van de avond, eerst zijn alle ogen gericht op de uitgefloten Luke Littler. Volg het WK darts hier live.

Littler ging de jaarwisseling in met een relletje aan zijn broek. Na zijn zege op Rob Cross in de vierde ronde sneerde hij naar het publiek in de zaal, dat hem massaal uitfloot. Hij haalde zijn gram door te zeggen dat die fans flink geld neerleggen voor een kaartje en daarmee voor het prijzengeld voor Littler zorgen. "Blijf vooral komen", riep hij. Die uitspraken zorgden voor verbaasde reacties in de dartswereld.

Luke Littler - Krzysztof Ratajski

De vraag was hoe de fans die woorden zouden interpreteren. Bij zijn opkomst was het hommeles: er werd flink gefloten en gejoeld, maar na zijn 170-finish voor de eerste set was het gedaan met de critici. Het werd weer één groot Littler-feest. De Engelsman stond binnen no-time met 2-0 voor en lijkt geen kind te hebben aan Ratajski. Die mag al blij zijn als hij een set weet te pakken van The Nuke.

Gian van Veen - Luke Humphries

Vervolgens is het tijd voor de tweede en laatste kwartfinale van de avond. En dat belooft een kraker van jewelste te worden. De enige Nederlander in het schema, Gian van Veen, neemt het op tegen de Engelsman Luke Humphries. Dat is de nummer twee van de wereld en de wereldkampioen van januari 2024. Het grote voordeel voor Van Veen is dat hij in 2025 op drie majors won van Humphries: op de World Matchplay, op het EK (het toernooi dat Van Veen won door in de finale van 'Cool Hand' te winnen) en de Players Championship Finals. Rond de klok van 22.00 uur worden daar de eerste pijlen van verwacht.

