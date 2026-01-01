Ryan Searle is aan een waanzinnig WK darts bezig. De 38-jarige Engelsman heeft de kwartfinales bereikt in het Alexandra Palace. Maar wat misschien nog mooier is, is Searle zijn inzet voor het goede doel. Hij zamelt samen met een Nederlandse stichting geld in voor een erfelijke oogziekte. "Het is mooi als je daar iets voor terug kunt doen", zegt ex-darter Vincent van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Searle speelt in de kwartfinales tegen Jonny Clayton. Heavy Metal heeft tot op heden nog geen set verloren en is in de ogen van Van der Voort licht favoriet. Toch plaatst hij ook een kanttekening. "Hij is nogal iemand die vanuit het niets heel veel weg kan geven. Dat het niet lukt op zo’n dag. Hij komt ook niet echt over als een vechter."

Searle geraakt door actie Nederlandse fans

Searle maakte dit WK bekend dat hij lijdt aan de oogaandoening ADOA, die ervoor zorgt dat hij niet goed ziet. Bij zijn dochter is het zelfs nog erger. De Engelsman sloeg de handen ineen met een Nederlandse stichting om geld op te halen. Zijn doel was 10.000 pond. Dat bedrag werd mede dankzij (Nederlandse) dartsfans al gehaald.

"Dat is echt bizar. Ja, dat is ongelooflijk. Ik wil iedereen bedanken die heeft gedoneerd aan dit doel, dat is echt geweldig", zei Searle bij Viaplay. "Hoe beter ik het doe op dit toernooi, hoe meer aandacht we hopelijk kunnen genereren."

Van der Voort onder de indruk

Presentator Damian Vlottes werpt het onderwerp op in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dat vind ik wel mooi", erkent Van der Voort. "Er is niets ergers dan dat jij iets aan je ogen hebt, en je hebt het overgedragen aan je kind. Daar zal hij zich altijd schuldig over voelen, terwijl het niet hoeft", zegt de voormalig profdarter. "Als je daar iets voor terug kunt doen, dan is dat wel mooi."

