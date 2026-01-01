Gian van Veen heeft met een schitterende wedstrijd een plek in de halve finale van het WK darts geboekt. De Nederlander speelde de Engelsman helemaal kapot, vooral finishend, en strafte alle foutjes van Luke Humphries keihard af. Van Veen is met zijn zege ook de nieuwe nummer drie van de wereld, achter Humphries en Luke Littler.

De eerste set was al heerlijk. Van Veen hield zijn eigen legs met een 120- en 124-finish. In de beslissende vijfde leg gaf Humphries scorend niet thuis en nam de Nederlander het initiatief. Van Veen kwam nog wel goed weg omdat zijn tegenstander 167 miste op de bullseye, maar finishte Van Veen wel onder druk op dubbel-6 en pakte hij de eerste break én de eerste set van de wedstrijd. In de tweede set herstelde Humphries de orde en werd het 1-1.

Van Veen straft slordige Humphries af

Scorend was Humphries in de openingsfase veel sterker dan Van Veen, maar bleek de Nederlander finishend ijzersterk. Hij pakte in de derde set de eerste break weer en leek de voorsprong weer terug te pakken. Humphries maakte echter dankbaar gebruik van een matige leg van Van Veen en trok de legstand weer gelijk (2-2). Weer moest er een beslissende leg aan te pas komen om het verschil te maken. Omdat Humphries liep te klooien, mocht Van Veen van geluk spreken dat hij de derde set pakte en daarmee de voorsprong.

Ruime voorsprong Van Veen

De 170-finish om daarna de vierde set te beginnen, was meteen een mooi hoogtepunt van Van Veen. Hij voelde dat de frustratie bij zijn tegenstander opliep en maakte daar dankbaar gebruik van. Hij kroop in het hoofd van de Engelsman en had ook meteen een break te pakken. De vierde set was daardoor al sneller dan verwacht een prooi voor The Giant, ondanks een schitterende 158-finish van Cool Hand onder druk.

Frustraties nemen de overhand

Humphries probeerde na de derde pauze om weer koel en sterk terug op het podium te komen en deed dat uitstekend. Hij kwam weer met 2-1 voor in de vijfde set, maar liet Van Veen terugkomen tot 2-2. Voor de derde keer in de set van Humphries moest er een beslissende leg aan te pas komen, maar was de Engelsman weer niet scherp. Van Veen miste bullseye voor weer een 170-finish, maar maakte het daarna alsnog af: 4-1. Met nog één pauze en één set te winnen kon het niet meer mis voor Van Veen.

Halve finale tegen Gary Anderson

Van Veen maakte het na de laatste pauze uitstekend af en staat dankzij een klinkende 5-1 zege op Humphries in de halve finale. Daarin speelt hij vrijdagavond tegen Gary Anderson, die donderdagmiddag Justin Hood naar huis gooide. Van Veen pakt met zijn plek in de halve finale 100.000 pond extra en staat nu op 200.000 pond prijzengeld. Daarmee gaat hij over Michael van Gerwen en Jonny Clayton heen en is hij de nummer drie van de wereld. Van Gerwen was de afgelopen dertien jaar altijd verzekerd van een plek in de top-drie, maar is die status nu dus kwijt. Uitgerekend aan een landgenoot.

