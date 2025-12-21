Luke Littler keert tien dagen na zijn overwinning in de eerste ronde van het WK darts eindelijk weer terug op het WK darts. De regerend kampioen speelt zondagavond tegen de Welshman David Davies. De Nederlander Wesley Plaisier zorgde voor een daverende sensatie en 'Barney-beul' Stefan Bellmont komen in actie. Volg hier het WK darts live.

Luke Littler - David Davies

Na tien dagen wachten keert Littler weer terug voor zijn tweede ronde. Hij mocht het WK openen op donderdagavond 11 december en is op 21 december nu pas weer aan de beurt. Tussendoor ging hij nog even naar Manchester United, zijn favoriete voetbalclub. Littler speelt tegen de onbekende Welshman David Davies, die in zijn eerste ronde won van de Belg Mario Vandenbogaerde.

Gerwyn Price - Wesley Plaisier 0-3

Ja je leest het goed, Wesley Plaisier heeft Gerwyn Price uit het toernooi gegooid. De outsider voor de wereldtitel was kansloos tegen de Nederlander. Lees hieronder het heroïsche verhaal van Plaisier.

Damon Heta - Stefan Bellmont

Eigenlijk had Raymond van Barneveld er vanavond willen staan. De Nederlandse dartslegende dacht in Stefan Bellmont een makkelijke loting te hebben. Het bleek echter een heel ander verhaal, want 'Barney' verloor kansloos van de Zwitserse amateur. Nu staat de 'Barney-beul' in de tweede ronde tegen Damon Heta, die als zestiende geplaatst is in Ally Pally.

Martin Schindler - Keane Barry 3-0

Martin Schindler deed tegenstander Keane Barry in de tweede set erg veel pijn. De Ier kwam met 2-0 in legs voor en zette zichzelf in de beslissende vijfde leg op 40 weg. Schindler gooide echter 118 uit en kwam daarmee met veel gejuich op een 2-0 voorsprong in sets. In de derde set leek Barry weer terug te klauteren, maar kreeg hij richting een dubbel een bounce-out. Daardoor kon hij niet finishen en verloor hij ook de derde set op het nippertje. Schindler meldt zich in de derde ronde voor een partij tegen Ryan Searle.

118 FROM SCHINDLER!



It's brilliant from Schindler, as he recovers from 2-0 down in that set to pinch it and lead by two sets to love.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/64Kgwl8S0D — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2025

