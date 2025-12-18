Stefan Bellmont was sprakeloos na zijn zege op het WK darts tegen Raymond van Barneveld in de eerste ronde. De Zwitser, die pas zijn tweede wedstrijd in Ally Pally speelde na zijn debuut vorig jaar, versloeg de dartslegende overtuigend met 3-0 in sets. "Ik heb er geen woorden voor", zei hij na afloop.

Bellmont noemt het zijn grootste zege uit zijn carrière. De Challenge Tour-winnaar van 2025 zat nog boordevol adrenaline na zijn gewonnen partij woensdagavond en was dus niet echt spraakzaam. De verlegen Zwitser probeerde er tijdens de persconferentie maar het beste van te maken. "Ik ben trots op mezelf, dit is een mooie ervaring voor alle zwitsers. Hopelijk komen er meer spelers uit ons land naar de PDC-tour."

'Hij is een fantastisch mens'

Hij treft nu Damon Heta in de tweede ronde, een duel waar hij erg naar uitkijkt. "Maar het is extra speciaal om van Van Barneveld te winnen. Ik was al blij met de loting, maar dat ik hem nu ook nog verslagen heb is helemaal mooi." Op het podium sprak de Nederlander uitgebreid met de winnaar. Wat zei hij tegen Bellmont? "Dat ik goed op mijn dubbels was en dat ik verdiend had gewonnen. Hij is een fantastisch mens."

Tourkaart in 2026

Bellmont moest voor zijn gevoel 'beter dan zijn beste spel spelen' om van 'Barney' te winnen. "De wedstrijd was niet makkelijk." Vanaf 2026 is de Zwitser verzekerd van een tourkaart en wordt hij voor het eerst prof. "Maar daar ben ik totaal nog niet mee bezig, ik ben nu hier in Ally Pally en daar draait het om."

