Luke Littler zou wel even makkelijk van David Davies winnen in de tweede ronde van het WK darts, maar de Engelsman moest in de eerste set heel diep gaan. Hij moest zelfs een opmerkelijk moment van zijn tegenstander 'overleven', want Davies was het helemaal kwijt. Hij moest zelfs door een official en de scheidsrechter worden terug geroepen op het podium.

Davies vloog uit de startblokken tegen Littler en toonde geen enkele angst voor de regerend wereldkampioen en nummer 1 van de wereld. De Welshman kreeg op een 2-1 voorsprong liefst vijf setpijlen om voor een stuntopening te zorgen tegen The Nuke. Al zijn pijlen belandden buiten de benodigde vlakken, waardoor Littler alsnog de vierde leg pakte. Toen hij dubbel-10 raakte om er 2-2 van te maken, deed Davies iets raars.

Scheidsrechter en official grijpen in

Hij liep het podium af, in de veronderstelling dat hij de set had verloren van Littler. Echter moest er nog een vijfde leg gespeeld worden om de beslissing en voorsprong te bepalen. Davies had niks in de gaten en moest er door een official naast het podium en door scheidsrechter Charlie Corstorphine op het podium op geattendeerd worden dat hij door moest. Krabbend op zijn hoofd en met ogen vol vraagtekens liep hij weer terug om achter Littler zijn plek in te nemen. De beslissende leg verloor hij, waardoor Davies en Littler alsnog pauze mochten vieren na de eerste set.

Goed nieuws voor Littler

Littler was vlak voor zijn wedstrijd getuige van een stunt van jewelste, die ook voor hem goed uitpakte. Angstgegner Gerwyn Price werd namelijk met 3-0 uitgeschakeld door de Nederlander Wesley Plaisier. Littler en Price zouden elkaar tegen kunnen komen in de kwartfinale, maar van zo'n toppartij is het WK nu ontdaan, door toedoen van Plaisier.

