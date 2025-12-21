Wesley Plaisier heeft voor een ongekende prestatie gezorgd op het WK darts. De Nederlander moest in de tweede ronde tegen outsider Gerwyn Price en leek bij voorbaat kansloos. Maar Plaisier was weinig onder de indruk van de ambiance en de druk en liet de voormalig wereldkampioen alle hoeken van het bord zien. Plaisier zorgde met een daverende stunt en een 3-0 zege in sets voor een sensatie in Ally Pally.

Plaisier begon uitstekend aan de wedstrijd. Hij moest 130 uitgooien om de allereerste leg te houden en deed dat, waarna een kreet van vreugde uit de mond van de Nederlander kwam. Plaisier en Price wisselden daarna een leg af, waarna het scoren van de als negende geplaatste Price wegviel. Plaisier greep zijn kans en gaf The Iceman meteen een wedstrijd. In de eerste ronde kreeg Price geen tegenstand van de Tsjech Adam Gawlas, maar wist nu na één set al waar hij aan toe was.

130 FROM PLAISIER!



What a start from the Dutchman as he pins a 130 in the opening set of the match.



Ook tweede set naar Plaisier

In de tweede set liet Price iets meer van zich horen, maar was Plaisier daar weinig van onder de indruk. Hij brak de Welshman meteen en hield zijn eigen leg, waardoor hij al op een leg van de tweede setwinst kwam. Price brulde er nog een leg bij, maar in een nerveuze vierde leg miste de voormalig wereldkampioen weer wat scorende en finishende pijlen. Daardoor kon de Nederlander instappen en ook de tweede set pakken. Het publiek begon zich wel wat tegen hem te keren, maar dat deerde hem niet.

Alle druk op de Nederlander

De eerste 180'er van Price kwam tekenend pas na negen gespeelde legs en dat zei eigenlijk alles over wat voor partij Price op het podium neerzette. Plaisier wist in de derde set dat hij zijn eigen legs 'alleen maar' hoefde te houden voor een daverende sensatie. Hij deed dat tweemaal en kwam zo op één leg van een stunt van jewelste. Price maakte er 2-2 in legs van en dus kwam de druk er vol op bij de Nederlander. Hij bleek ijzig kalm en won ook de derde set en daarmee de partij.

Derde ronde met kansen

Plaisier is door zijn plaatsing voor de derde ronde al zeker van 39.000 pond aan prijzengeld, terwijl Price naar huis gaat met 'maar' 28.000 pond. Plaisier treft in de volgende ronde, na Kerstmis, de Pool Krzysztof Ratajski. "Deze zege op Price is de mooiste voor hem aller tijden", stelde Viaplay-presentator Jacques Nieuwlaat.

Price outsider voor de titel

Price werd gerekend tot een outsider voor de wereldtitel. Hij was niet alleen als negende geplaatst, maar won in coronatijd ook al eens het WK. Een gedroomde kwartfinale tegen regerend wereldkampioen Luke Littler stond op het verlanglijstje van de miljoenen dartsfans wereldwijd, vooral omdat Price de afgelopen jaren Littler vaak kon verslaan en in ieder geval partij kon bieden. Daar komt het dus niet van.

