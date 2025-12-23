Liefst vijf Nederlanders staan al in de derde ronde van het WK darts en daar kunnen er vanavond nog twee bij komen. En niet zomaar twee darters. Danny Noppert en Michael van Gerwen staan het hoogst op de wereldranglijst en kunnen ons land een ongekende weelde bezorgen op het WK. Volg hier het avondprogramma live.

Danny Noppert - Justin Hood

Een op papier makkelijk potje voor Danny Noppert in de tweede ronde. De kleine en vrolijke Justin Hood staat tegenover de Fries. De twee mogen de avondsessie vol sterren openen en Noppert is aan zijn stand verplicht om te winnen en de derde ronde te bereiken. De winnaar komt na Kerstmis terug voor een partij tegen Ryan Meikle. Ook de Engelsman is een 'makkelijk te nemen' horde, dus een goed WK ligt in de lijn der verwachtingen voor The Freeze.

Gary Anderson - Connor Scutt

Ook de tweede partij van de avond is vanuit Nederlands oogpunt interessant. Jermaine Wattimena bereikte namelijk 's middags al de derde ronde en krijgt de winnaar van Gary Anderson - Connor Scutt tegenover zich. De oude Schot is tweevoudig wereldkampioen en dus huizenhoog favoriet tegen Scutt, die wel routinier Simon Whitlock uitschakelde in de eerste ronde. Anderson had het toen lastig tegen zijn voormalige pupil Adam Hunt.

Michael van Gerwen - William O'Connor

Michael van Gerwen is gewaarschuwd in de tweede ronde. De Nederlander, nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen, speelde matig in de eerste ronde en kwam nog redelijk met de schrik vrij tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Tegen de Ier William O'Connor weet hij dat het veel beter moet.

Josh Rock - Joe Comito

Toptalent Josh Rock sluit de avond af tegen de verrassende Australiër Joe Comito. Die was verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Duitser Niko Springer. Rock zou als World Cup-winnaar simpel af moeten kunnen rekenen met Comito.

