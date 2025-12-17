Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld heeft voor een ongekende deceptie gezorgd op het WK darts. De 58-jarige Nederlander vloog er al in de eerste ronde kansloos uit. Het geweld in Alexandra Palace is nog niet voorbij. Volg de rest van de avond hier live.

De deuren van het Alexandra Palaca gingen pas 's avonds open, in de middag werd namelijk niet gedart. Lees in het artikel hieronder waarom:

Afgang Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld voelde zich goed, zo vertelde hij voorafgaand aan de wedstrijd bij Viaplay. Hij had zelfs een setje pijlen waarmee hij zich goed voelde. Dat was ook, één leg. De openingsleg ging naar Van Barneveld, daarna was het de beurt aan de Zwitser Stefan Bellmont. Die pakte liefst acht legs op rij, waardoor hij met 2-0 voor kwam in legs. Pas in de tiende leg van de wedstrijd wist Van Barneveld weer eens te winnen. Dat had weinig nut meer, want Bellmont maakte het karwei vervolgens af.

Programma WK darts

Matt Campbell - Adam Sevada 1-3

Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont 0-3

James Wade - Ryusei Azemoto 3-0

Martin Schindler - Stephen Burton

Matt Campbell - Adam Sevada

De dag werd afgetrapt door de Noord-Amerikaanse clash tussen de Canadees Matt Campbell en Adam Sevada uit de Verenigde Staten. Laatstgenoemde debuteerde, terwijl Campbell toch een vast gezicht is op de tour. Toch is hij zijn tourkaart kwijt omdat hij verloor. The Ginger Ninja oogde futloos in het begin, maar knokte zich terug tot 1-1. Juist op het moment dat Campbell de overhand leek te krijgen, pakte Sevada opnieuw de voorsprong. Daarmee was Campbell definitief gebroken.

James Wade - Ryusei Azemoto

De andere ervaren rot op de woensdagavond ging in tegenstelling tot Van Barneveld simpel door. James Wade begon aan zijn 24e WK. The Machine wordt door velen gezien als de beste darter die nooit een WK won. Wel bereikte hij vier keer de halve finales, waarvan de laatste keer in 2022. De Engelsman presteerde over 2025 het beste na Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen en Gerwyn Price. Dat liet hij zien ook tegen zijn Japanse tegenstander Ryusei Azemoto. Die schoof hij simpel met 3-0 in sets aan de kant.

Martin Schindler - Stephen Burton

De avond wordt afgesloten door opnieuw een Duitser. Dinsdag had Niko Springer die eer. Helaas voor onze oosterburen verliep dat desastreus; Springer verloor verrassend van de Australiër Joe Comito. Dat zal The Wall Martin Schindler willen voorkomen. In zijn zevende WK-deelname hoopt hij voor het eerst verder dan de laatste 32 te komen. Dan moet hij wel eerst voorbij Bertie Stephen Burton, die voor de derde keer meedoet.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.