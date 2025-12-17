Jurjen van der Velde maakte dinsdagavond indruk bij zijn debuut op het WK darts. De jonge Fries keek zijn ogen uit in Ally Pally en moest zelfs even zijn emoties verwerken voordat hij aan de wedstrijd tegen Danny Noppert kon beginnen. Met zijn handdoekje veegde hij de tranen weg. Ex-profdarter Vincent van der Voort vindt er een passende bijnaam bij.

Van der Velde, net 23 jaar oud geworden, maakte nadat hij zich herpakt had een goede indruk. Hij maakte het Noppert knap lastig. "Ik dacht eerst dat het niks zou worden (vanwege die emoties, red.), maar toen hij begon dacht ik: zo! Hij heeft zijn huid duur verkocht en heeft het Noppert moeilijk gemaakt", is Van der Voort complimenteus in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Misschien een nieuwe bijnaam?'

Niet alleen het spel, ook de tranen maakten indruk bij Van der Voort. Al maakt hij er eerst nog een grapje over. Van der Velde huilde namelijk ruim een jaar geleden ook toen hij zijn debuut op het grote podium maakte tijdens de finale van het jeugd-WK, die hij verloor van Gian van Veen. "Misschien kunnen we hem een nieuwe bijnaam geven: The Tissue (de zakdoek, red.)", lacht Van der Voort, die daarna serieus wordt. "We kunnen hier lacherig over doen, maar het betekent wel veel voor hem."

'Dat heeft hij lekker toch gedaan'

Van der Velde heeft momenteel nog geen bijnaam en zou die dus zomaar kunnen gebruiken. Dat hij luistert naar de podcast, staat vast, zo hoorde Van der Voort in het interview na afloop. "Hij zei dat Raymond en ik hadden gezegd dat hij niet moest genieten. Dat heeft hij lekker toch gedaan. Dat is wel mooi. Niet iedereen kijkt hetzelfde naar zo'n toernooi als dat je zelf doet." Noppert moest hard werken om zijn provinciegenoot naar huis te sturen met 3-1. "Noppert was niet super, maar er stond wel echt een wereldtopper."

