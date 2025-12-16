De naam van Jurjen van der Velde gaat voor altijd de geschiedenisboeken in bij de PDC. Niet alleen vanwege zijn debuut op het WK, maar vooral door zijn opvallende actie voorafgaand aan zijn eerste pijl. Tegen Danny Noppert spoot de Nederlander namelijk met insectenspray.

Al sinds het begin van het WK worden de darters geterroriseerd door een wesp. Daar had Van der Velde dus een oplossing voor, dacht hij. "Iedereen heeft last van die k-wesp, dan moet je er toch maar een spraytje voor meenemen. Daar heb ik trouwens nog wel voor op mijn kloten gekregen van de organisatie", onthult hij. "Het was puur voor een geintje."

Overigens leek de insectenspray niet helemaal te helpen. Na een paar legs was de Ally Pally-wesp er toch weer. In tegenstelling tot bij andere darters ging hij niet in de kraag van Van der Velde zitten.

Jurjen van der Velde has come prepared on his Ally Pally debut! 🐝



What a character! 😂 pic.twitter.com/T1KKWcZQeD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

Emotionele Van der Velde

Voorafgaand aan de partij tegen Noppert was ook te zien dat Van der Velde in tranen was. Op de vraag van Arjan van der Giessen bij Viaplay of het kwam door de spray, reageerde hij resoluut: "Dat kwam puur door de emotie." De 23-jarige Nederlander moest even zijn natte ogen droogmaken nadat hij het befaamde podium van Alexandra Palace was opgekomen.

"Toen ik een klein jongetje was, heb ik ervan gedroomd om hier te staan", verklaarde hij zijn tranen. "Dat heb ik waargemaakt. Dan moet je nog wel even goed gooien, alleen dat is misschien niet helemaal gelukt. Zoals Vincent (van der Voort, red.) en Raymond (van Barneveld, red.) zeiden: ‘Je mag niet genieten’. Ik heb het stiekem toch wel gedaan."

Onder de indruk van de omstandigheden

Van der Velde maakte het Noppert nog wel knap lastig. De nummer 5 van de wereld schakelde daarna een tandje bij en dat tempo kon Van der Velde niet bijbenen. "Dat is dan toch de ervaring die te boven komt."

Volgens Van der Velde was hij op dat moment ook te veel onder de indruk van de omstandigheden. "Maar goed: ik vond het fantastisch om hier te staan. Ik hoop dat het nog een keer kan gebeuren en ga mijn uiterste best doen. Dit was niet te beschrijven."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.