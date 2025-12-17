Raymond van Barneveld is na één ronde alweer klaar op het WK darts. De vijfvoudig wereldkampioen liep weer als een ongelukkige man op het podium, nadat werkelijk niets lukte tegen Stefan Bellmont. Van Barneveld verloor met 3-0 in sets en pakte zelfs maar twee legjes.

Van Barneveld klonk nog hoopvol voorafgaand aan de wedstrijd. Hij was terug gestapt op een oud setje pijlen waarmee in het verleden zo veel successen behaalde. Namelijk ongeveer een kopie van het winnende setje dat hij tijdens de WK-finale van 2007 tegen Phil Taylor gebruikte. "Die vallen gewoon ontzettend mooi", waren de woorden van Van Barneveld.

Zijn eerste leg was ook nog wel behoorlijk. Die ging in 14 pijlen naar Van Barneveld, die onderweg ook nog een 180 gooide. Daarna kakte het finaal in bij de vijfvoudig wereldkampioen, die opnieuw tegen zichzelf leek te vechten. De Zwitser kreeg ook alle ruimte van de Nederlander, die simpelweg zijn niveau haalde.

Bellmont drukt Van Barneveld de problemen in

Van Barneveld gaf drie legs op rij weg, waardoor zijn set naar Bellmont ging. De Zwitser wist telkens op het juiste moment de dubbel te raken om Barney nog dieper de negatieve kant op te drukken. Zo stond Van Barneveld in het begin van set 2 in de eerste leg op 36 te wachten, toen Bellmont met een waanzinnige 96-finish op voorsprong kwam.

BARNEY ON THE BRINK!



Raymond van Barneveld is staring down the barrel here!



Stefan Bellmont has been rock-solid on the outer ring, as he doubles his lead over the Dutch icon!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/N1hwCpEkv9 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2025

Een leg later miste Van Barneveld drie keer tops om gelijk te maken. Zijn grimas werd steeds negatiever, helemaal toen Bellmont ook nog de derde leg voor zijn neus weg griste. Van Barneveld keek over de schouder van de Zwitser mee en zag dat hij twee keer miste. Hoop gloorde, maar met zijn laatste pijl maakte Bellmont er 2-0 in sets van.

Ander setje helpt ook niet

Na de laatste break baarde Van Barneveld opzien. Ondanks zijn woorden vooraf was er toch ineens een ander setje pijlen zichtbaar. Die brachten geen succes, want direct leverde hij zijn leg weer in. Bij Bellmont groeide het vertrouwen; de Zwitser gooide vijf perfecte pijlen en was er als een haas vandoor. Uiteindelijk was hij door wat missers 'slechts' in vijftien pijlen uit.

Dus stond Van Barneveld met de rug tegen de muur. De Nederlander 'redde' de eer door nog een tweede legje op het bord te zetten. Bij de vierde matchdart was het raak. Over en sluiten voor Van Barneveld.

