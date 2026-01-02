Het WK darts kent nog twee allesbepalende avondsessies, met de halve finales en de finale. Nu is het tijd voor de laatste vier, met eerst Luke Littler tegen Ryan Searle. De nummer 1 van de wereld treft de virtuele nummer 7. Het is het 'voorgerecht' op de kraker tussen Gian van Veen en Gary Anderson in de andere halve finale, die rond 22.30 uur pas begint. Volg het WK darts hier live.

Littler kende een relatief makkelijke route naar de halve finale van het WK darts. De regerend wereldkampioen werd alleen in de vierde ronde tegen Rob Cross even getest, maar hoefde tegen al zijn andere tegenstanders nauwelijks diep te gaan. Darius Labanauskas, David Davies, Mensur Suljovic en Krzysztof Ratajski legden hem geen strobreed in de weg. Searle maakt het Littler in de eerste set even moeilijk, maar zijn verzet lijkt inmiddels ook alweer gebroken.

Luke Littler - Ryan Searle 4-1

Littler verloor tot aan zijn wedstrijd tegen Searle pas twee sets (beiden tegen Cross) en stond op het WK voor het laatst achter tijdens de WK-finale in januari 2024. Toen won Luke Humphries van hem. Sindsdien werd hij in januari wereldkampioen en is hij ook tot nu toe ongeslagen. Searle pakte wel de eerste set, maar Littler is wel weer terug. Met een verbeten blik heeft hij inmiddels afstand genomen van zijn landgenoot en is het eigenlijk wachten op een snel einde van de partij.

Gian van Veen - Gary Anderson

Hoe anders was het WK voor Gian van Veen tot nu toe. De enige Nederlander in de halve finales had tot de start van dit WK nog nooit een duel gewonnen in Alexandra Palace en staat nu ineens bij de laatste vier. Hij is al opgeklommen tot de nummer 3 van de wereld, achter de Lukes, en hoopt nu tegen jeugdidool Gary Anderson ook de finale te halen. Vooral zijn kwartfinale tegen Luke Humphries bombardeerde Van Veen tot favoriet in zijn clash met de tweevoudig wereldkampioen.

Finale op 3 januari

De winnaars van beide halve finales staan zaterdagavond 3 januari (vanaf 21.00 uur Nederlandse tijd) in de grote finale van het WK darts. Dan ligt er liefst 1 miljoen pond klaar voor de winnaar en 400.000 pond voor de verliezend finalist. Voor het halen van de halve finales zijn Littler, Van Veen, Anderson en Searle al verzekerd van 200.000 pond prijzengeld.

