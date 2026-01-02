Heel even mochten de fans in Ally Pally en thuis hopen op een kraker van een halve finale op het WK darts. Luke Littler was de gedoodverfde favoriet tegen Ryan Searle, maar de nummer 1 van de wereld en regerend wereldkampioen moest toch een unicum afstaan aan zijn landgenoot. Het bleek het enige verzet wat Searle kon bieden.

Met sterke eigen legs hield Searle meteen de eerste set van de wedstrijd en zette hij Littler voor het eerst dit WK op achterstand. Sterker nog: het was de eerste WK-achterstand van Littler sinds de finale in januari 2024 tegen Luke Humphries. Sindsdien werd hij ongeslagen wereldkampioen en had hij ook dit WK nog niet op achterstand gestaan. Alleen Rob Cross kreeg het in de vierde ronde voor elkaar om twee sets te pakken tegen Littler.

Eigen schuld

The Nuke moest nog even warmdraaien, maar was na het schrikmomentje duidelijk wakker. Getergd kwam Littler uit de eerste pauze en boog hij de bijzondere achterstand om in een riante voorsprong. Drie sets later stond Littler met 3-1 voor tegen Searle en was het verzet van zijn Engelse tegenstander al wel gebroken. Dat had Heavy Metal overigens volledig aan zichzelf te wijten. In de beslissende vijfde leg van de derde set begon hij scorend zo matig, dat hij de leg eenvoudig moest afstaan aan Littler.

'Leuk zo lang het duurde'

Toen Searle in de vijfde set ook nog eens breekpijlen miste terwijl hij al 1-0 achterstond, was het helemaal gedaan met de hoop op een onverwachts spannende halve finale. Littler liep probleemloos over zijn landgenoot heen en ging met een 6-1 overwinning van het podium af. Een fan duidde op X de teleurstelling treffend: "Het was leuk zo lang het duurde." Het hoogtepunt van Searle kwam toen hij al ruim en breed uitgeschakeld was: hij finishte een lekkere 170 toen Littler net een negendarter had gemist.

WHAT A LEG!



THAT IS INCREDIBLE! 🤯



Littler goes SEVEN darts into the perfect leg, only for Searle to stop the rot with a majestic 170 checkout!



Darts at its best! 👏#WCDarts | SF pic.twitter.com/Q6sOpz9598 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Littler in derde WK-finale op rij

Littler meldt zich zaterdagavond 3 januari voor zijn derde WK-finale op rij. Hij neemt het dan op tegen de winnaar van Gian van Veen-Gary Anderson.

