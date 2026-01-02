Gian van Veen is doorgedrongen tot de finale van het WK darts. De Nederlander moest in de halve finale met meer afrekenen dan alleen Gary Anderson. Na een dikke voorsprong begon het publiek zich onsportief te gedragen en werd Van Veen massaal uitgefloten. Hij wankelde even, maar kreeg het toch voor elkaar om alle ruis uit te schakelen en zich te melden naast Luke Littler in de finale van het WK darts.

Anderson begon als een raket aan de kraker. Met een scorend gemiddelde van boven de 120 liet hij Van Veen kansloos. Hij pakte de eerste set meteen af en dwong de Nederlander tot achtervolgen. Na de eerste pauze liet Van Veen zien dat hij niet onder de indruk was. Met een tiendarter toonde Van Veen zijn spierballen. Zijn gemiddelde kroop richting de 110 en daarmee sloeg hij Anderson keihard terug. Met 3-1 in de tweede set trok Van Veen de stand weer gelijk.

TEN-DARTER!



What a response!



Gian van Veen produces a sensational TEN-DARTER to open his account in set two!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/aZnOarLj6M — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Van Veen draait wedstrijd snel om

Van Veen was absoluut niet onder de indruk en wist dat Anderson niet zo goed kon blijven gooien als in de eerste set. Dus draaide de Nederlander eigenhandig de wedstrijd om en bleek hij na drie gespeelde sets toch de beste speler van de twee. Hij kwam op een 2-1 voorsprong, maar zag Anderson ook niet buigen of barsten. De gedroomde kraker bleek er te komen, want beide mannen gaven geen strobreed aan elkaar toe.

JUST STOP IT! 😂



I CANT SPAKE!



Two 170 checkouts in THREE LEGS!



Gian van Veen produces his THIRD 170 of the tournament to level up this extraordinary set!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/5w9PjMEofx — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Schitterende vijfde set

Met allebei boven de 105 gemiddeld lieten de twee kemphanen hogeschooldarts zien. Van Veen oogste wereldwijd lof met zijn houding en spel. Anderson gooide hem alles om de oren, maar de Nederlander bleef ijzig kalm. Misschien wel wereldkampioen-waardig. Vooral de 170-finish in de vijfde set, toen Anderson er vlak daarvoor ook al eentje gegooid had, tekende de sterke wedstrijd van Van Veen. The Flying Scotsman stond met een lach hoofdschuddend achter hem te genieten van de kraker.

THAT IS EXTRAORDINARY! 🤯



ONE OF THE GREATEST SETS IN WORLD CHAMPIONSHIP HISTORY!



Two 170 checkouts and a ten-darter, but it's Gian van Veen who takes it to lead 4-1, despite Anderson averaging 117 in that set!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | SF pic.twitter.com/gzuTIAvEb7 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2026

Fans verpesten halve finale

Anderson klauwde zich terug naar een 4-3 achterstand en kreeg de fans achter zich. Die begonnen de Nederlander steeds harder uit te fluiten en haalden Van Veen uit zijn spel. Of dat was omdat ze graag een spannende halve finale tot het gaatje wilden zien of omdat ze voor de Schot waren, was niet duidelijk. Van Veen leek de grip daardoor te verliezen op Anderson en stak een cynisch duimpje op naar het publiek. In een belangrijke beslissende leg sloot hij zich af van de afleiding en pakte hij de 5-3 voorsprong.

Finale

Dat fluiten bleef aanhouden, maar Van Veen hield zich knap staande. Hij sloot zich af van alles en knalde er een prima set uit. Met 6-3 rekende hij af met alle demonen en staat hij zaterdagavond in de finale van het WK darts tegen Luke Littler.

