Ryan Searle speelt dit WK darts met de wetenschap dat de hele wereld nu weet van zijn zeldzame oogaandoening ADOA. Daar is hoofdsponsor Paddy Power bovenop gesprongen voor de halve finale die Searle speelt tegen Luke Littler. Niet alleen is er een grote donatie gedaan, er is ook een speciale actie op poten gezet in Ally Pally zelf. Er is van alles onscherp gemaakt.

De 180-bordjes die bij binnenkomst van de fans op de tafels en stoeltjes liggen, zijn voor de halve finale speciaal onscherp gemaakt. Er is niks mis met de ogen van de duizenden fans en kijkers in de Londense speelzaal, maar het is dus een eerbetoon om extra aandacht te vragen voor de oogaandoening die Searle én zijn dochter hebben. Zo onscherp is zijn eigen blik als hij naar de wereld kijkt.

i De actie van Paddy Power met onscherpe bordjes en sponsoruitingen. ©PDC

Donatie van 15.000 euro

Searle vertelde rondom zijn wedstrijd tegen Brendan Dolan in de tweede ronde voor het eerst openhartig over de ziekte die dus ook zijn gezin treft. Samen met een Nederlandse stichting wil hij dit WK gebruiken om geld op te halen voor onderzoek naar de aandoening en mogelijke behandelmethodes te ontdekken. Vlak voor zijn halve finale tegen Littler kreeg Searle te horen dat hoofdsponsor Paddy Power een donatie van 15.000 euro had gedaan.

'Dat is echt fantastisch'

"Dat is echt fantastisch, want ze hoeven het niet te doen", zei hij voorafgaand tegen Viaplay. Met die gulle donatie komt het totaal opgehaalde bedrag op ruim 31.000 euro, terwijl de stichting pas net een paar weken oud is. Ook enkele sponsorlogo's op het podium zijn onscherp gemaakt om de aandacht te vestigen op het slechte zicht van Searle. Zo zijn de teksten op het tafeltje met water en materiaal moeilijk leesbaar.

Prostaatkanker

Paddy Power, een bookmaker, steunt het WK darts volop. Zo wordt er ook al 1000 pond overgemaakt voor elke 180 die gegooid wordt. Voor de halve finales is de tussenstand ruim 1 miljoen pond al. Dat geld gaat naar de bestrijding van prostaatkanker bij mannen, een grote doodsoorzaak in Groot-Brittannië.

