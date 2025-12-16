Danny Noppert, Jurjen van der Velde, Jermaine Wattimena en Gian van Veen kijken reikhalzend uit naar de middagsessie van dinsdag 12 december op het WK darts. De Nederlanders zien namelijk hun deel van het schema verder ingevuld worden met nieuwe tegenstanders. Volg het WK darts hieronder live.

Van Veen speelde al op de tweede avond van het WK en is dus al vier dagen vrij sinds zijn overwinning op Cristo Reyes in de eerste ronde. Maar vanmiddag weet hij eindelijk wie zijn volgende tegenstander wordt. Die komt namelijk uit de openingspartij tussen de Schot Alan Soutar en de Fin Teemu Harju.

Nick Kenny - Justin Hood

Danny Noppert en Jurjen van der Velde spelen dinsdagavond het enige Nederlandse onderonsje van de eerste ronde. De beide Friezen weten 's middags al wie hun volgende tegenstander wordt in de tweede ronde. Nick Kenny en Justin Hood vechten het namelijk uit in dat deel van het schema. Voor Hood is het zijn debuut, terwijl Kenny vorig jaar verraste met de uitschakeling van Raymond van Barneveld.

Scott Williams - Paolo Nebrida

De grote vraag is hoe Scott Williams in Ally Pally aan de oche verschijnt. Beelden van de Engelse darter, die twee jaar geleden verrassend de halve finale op het WK haalde, met darteritus zorgden de afgelopen maanden voor verbazing. Heeft hij die dartsziekte ook tegen de altijd sterke Filipijn Paolo Nebrida?

Chris Dobey - Xiaochen Zong

De middagsessie wordt afgesloten met de enige Chinees in Alexandra Palace. Xiaochen Zong, die de fans kennen van zijn optredens namens China in de World Cup of Darts, moet tegen Premier League-speler Chris Dobey.

