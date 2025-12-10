De loting van het WK darts leverde één Nederlands onderonsje op. Sterker nog: op dinsdag 16 december staan twee Friezen tegenover elkaar. Waar Danny Noppert als nummer zes van de wereld zijn sporen al heeft verdiend, komt provinciegenoot en tegenstander Jurjen van der Velde pas net kijken. Toch laat de 23-jarige Fries niet over zich heen lopen bij zijn debuut in Ally Pally.

Van der Velde traint in een omgebouwde garage met gooien. Het contrast met zijn debuutwedstrijd op het WK tegen Noppert kan bijna niet groter. Meer dan 5000 man zien hem live in Londen gooien en nog honderdduizenden internationaal op televisie. "Dat is toch wat anders hè", zegt hij in gesprek met Hart van Nederland. "Ik heb er super veel zin in. Mijn eerste keer op zo'n groot podium, daar droomt iedereen van die begint met darten."

Darten sinds zijn dertiende

Voor hem begon de reis naar Ally Pally 'pas' tien jaar geleden. Toen hij dertien jaar oud was zag hij op televisie iemand 180 gooien en dat wilde hij ook. Hij kreeg een setje pijlen van zijn vader. "Dat wilde ik ook graag en dus ben ik alleen maar gaan trainen, trainen en nog eens trainen." Het leverde hem een verloren finale op het jeugd-WK en deelname aan de Grand Slam of Darts op, waar hij recentelijk zelfs de knock-outfase haalde.

'Hij gaat 'm niet gratis krijgen'

En nu dus tegen mede-Fries Danny Noppert, die als nummer 6 van de wereld de topfavoriet is om het onderlinge duel te winnen. "Ik ben trots, maar soms overheerst de spanning. Maar het is vooral trots op dat ik dit heb bereikt. Het wordt een lastig verhaal tegen Danny, maar ik ga sowieso mijn best doen om er een wedstrijd van te maken. Hij gaat 'm in ieder geval niet gratis krijgen."

