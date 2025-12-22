De middagsessie van maandag 22 december op het WK darts betekent de terugkeer van twee Nederlanders aan de oche. Wessel Nijman neemt het na een ijzersterke eerste ronde op tegen de Duitser Gabriel Clemens en Kevin Doets speelt tegen de Keniaanse sensatie David Munyua. Volg in dit liveblog alles rondom deze spectaculaire middagsessie op het WK darts.

Twee Nederlanders hebben zich al verzekerd van een verder toernooi na de kerstdagen. Niels Zonneveld won van Michael Smith en hem zien we zaterdag 27 december terug tegen Jonny Clayton, die gratis door mocht naar ronde 3 door het diskwalificeren van Dom Taylor. De andere Nederlander is Wesley Plaisier. Hij stuntte op de zondag en schakelde Gerwyn Price uit. Daar kunnen maandag drie Nederlanders bijkomen. Gian van Veen gooit in de avondsessie, maar in de middag is het de beurt aan Wessel Nijman en Kevin Doets.

Darren Beveridge - Madars Razma

De eerste partij van maandag is het duel tussen Darren Beveridge en Madars Razma. De Schot schakelde in ronde 1 overtuigend Dimitri van den Bergh uit en Razma wist op de openingsavond te winnen van de Nederlander Jamai van den Herik. Ondanks de hogere ranking van Razma (46) is Beveridge (96) bij de bookmakers toch de lichte favoriet. Voor de Nederlanders is deze partij ook belangrijk. De winnaar van Beveridge - Razma wordt de tegenstander van Gian van Veen in de volgende ronde, mits de Nederlander in de avondsessie van Alan Soutar wint.

Wessel Nijman - Gabriel Clemens

Vervolgens verschijnt de eerste Nederlander aan de oche. Nijman maakte in ronde 1 veel indruk door met een gemiddelde van boven de 100 Karel Sedlacek terug naar Tsjechië te sturen (3-0). De 25-jarige darter speelt in ronde 2 tegen Gabriel Clemens. De Duitser is al een jaar niet in blakende vorm, maar gooide in zijn eerste ronde tegen Alex Spellman zeker niet slecht. Mocht Nijman winnen, dan wacht de langverwachte clash met Luke Humphries. Dan moet de Engelsman echter niet weer tegen publiekslieveling Paul Lim onderuit gaan, iets dat hem vijf jaar geleden al eens overkwam.

David Munyua - Kevin Doets

Vervolgens is het aan de tweede Nederlander om ronde 3 te bereiken. De in Zweden woonachtige Doets speelt tegen de inmiddels alom bekende Munyua. De Keniaan rekende in ronde één zeer verrassend af met Mike de Decker. Doets deed dat ook met Matthew Dennant, al was die zege een stuk minder verrassend. De Nederlander lijkt met zijn ervaring het voordeel te hebben, maar het publiek zal zeker op de hand van Munyua zijn. Bij een zege wacht voor Doets de winnaar van Nathan Aspinall tegen Leonard Gates.

James Wade - Ricky Evans

De middagsessie wordt afgesloten met de partij tussen James Wade en Ricky Evans. Eerstgenoemde zal zijn uiterste best doen om ver te komen op dit WK om zijn 'Ally Pally-vloek' te doorbreken en kans te maken op een plaats in de Premier League. Evans maakte echter ook veel indruk in zijn eerste ronde toen hij van Man-Lok Leung wist te winnen. Wade en Evans zitten ook in het gedeelte van Van Veen en de kans is aanwezig dat de Nederlander een van deze twee heren tegenkomt in een mogelijke vierde ronde.

