Wessel Nijman is na een teleurstellende wedstrijd tegen Gabriel Clemens uitgeschakeld op het WK darts. Achteraf was de 25-jarige darter zeer realistisch en zelfbewust en zei hij ook direct dat hij alleen zichzelf de schuld kan geven.

Nijman was na een ijzersterke eerste ronde tegen Karel Sedlacek de favoriet in zijn partij tegen Gabriel Clemens, de Duitser die geen goed jaar achter de rug heeft. De Nederlander liet echter geen moment zijn vorm van de eerste ronde zien en kwam maar niet lekker in de wedstrijd. Scorend was het nog goed van Nijman, maar hij miste een gigantisch aantal dubbels. Uiteindelijk ging hij met 3-0 onderuit en is het toernooi van Nijman voor de kerst nog klaar.

'Niet dat ik tegen een Littler ofzo gooi'

Vrij snel na zijn wedstrijd kwam Nijman voor de camera bij Viaplay en daar was hij zeer realistisch en zelfbewust. "Het is jammer, maar helaas. Vandaag wilde het niet vlotten. Dan merk je het eigenlijk de hele wedstrijd al. Dat is jammer, maar desalniettemin heb ik nog kansen om wel in die wedstrijd te komen. Het is niet dat ik tegen een (Luke, red.) Littler gooi die eroverheen walst."

Nijman merkte zelf ook op dat het probleem lag in het finishen van de legs. "In die eerste set mis ik een dubbel, in die tweede set een volle hand om terug te komen. Het is niemand anders zijn schuld dan die van mezelf en dat is ook helemaal niet erg. Het is wel verschrikkelijk jammer." Nijman is de eerste van negen overgebleven Nederlanders die strandt in ronde twee. Wesley Plaisier en Niels Zonneveld gingen al wel door naar ronde 3.

'Volgend jaar weer een kans'

De 25-jarige Nijman noemt het 'klote', maar beseft ook dat hij volgend jaar weer een kans krijgt. "Het gevoel was niet zo goed als dat het was in de eerste wedstrijd. Het mag dan ook niet zo zijn en dan wint hij. Ik vloog deze wedstrijd hetzelfde aan als vorige week, maar het mag dan niet zo zijn. Je speelt zo’n goede eerste ronde en dan speel je klote in zo’n tweede ronde, maar volgend jaar weer een kans."

