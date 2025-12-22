David Munyua werd na zijn sensationele debuut nu al meteen hét verhaal van het WK darts. De eerste Keniaan ooit op het wereldkampioenschap mocht in de eerste ronde spelen tegen de Belg Mike De Decker en zorgde in die partij voor de 'grootste stunt ooit' in Ally Pally. De hele wereld dook er bovenop, voordat de Nederlander Kevin Doets een einde maakte aan het Afrikaanse sprookje in de tweede ronde.

Munyua is pas dertig jaar oud en in het dagelijks leven dierenarts. Voor zijn debuut op het WK darts maakte hij zijn eerste reis buiten Afrika. Hij begon pas op zijn 27ste met darten. "Na corona pakte ik de sport op", zegt hij in gesprek met Viaplay. "Mijn reis naar Londen duurde een dag."

Er zat een heel schema aan vast voor Munyua om in Ally Pally te komen. "Ik moest van mijn huis naar Nairobi (de hoofdstad van Kenia, red.), daarna pakte ik een vlucht naar Ethiopië en toen naar Londen. Vanaf daar pakte ik een taxi naar mijn verblijf hier. Het kostte bij elkaar zo'n 2000 euro."

Fan van voetbalclub Chelsea

Naast dierenarts is Munyua ook fan van voetbalclub Chelsea. De Engelse topclub in de Premier League heeft via de PDC al een kaartje geregeld voor Munyua om hem naar zijn favoriete club te laten komen, nu hij in Londen is. Hij sprak na zijn stunt tegen De Decker uit dat zijn volgende droom is om Chelsea live te kunnen zien in stadion Stamford Bridge. Waarschijnlijk is hij er op 27 december bij tijdens Chelsea - Aston Villa.

Motorrijden

Ook is motorrijden een hobby van de Keniaan. "Als ik niet werk, ga ik rijden op mijn 150cc Boxer motor. Ik rijd graag door de stad en de omgeving. Lekker rustig aan en in mijn eentje." Het WK hield dan weliswaar op in de tweede ronde tegen Doets, hij gaat alsnog met een dik gevulde portemonnee huiswaarts. Hij schrijft liefst 28.000 euro bij op zijn bankrekening.

48ste nationaliteit

Keniaan Munyua was de 48ste nationaliteit op het WK.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.