Wesley Plaisier voltooide zondag één van de grootste stunts op het WK darts door de potentiële wereldkampioen Gerwyn Price uit te schakelen in ronde 2. Ex-topdarter Vincent van der Voort was onder de indruk van zijn landgenoot. Hij vertelt in de nieuwste uitzending van de Darts Draait Door-podcast van Sportnieuws.nl dat de weg naar de kwartfinale wellicht open ligt voor Plaisier.

Plaisier zei na afloop van zijn zege zelf al dat hij een 3-0 niet had verwacht en ook Van der Voort dacht van tevoren dat zo'n klinkende overwinning er niet in zou zitten tegen de ervaren Price. "Ja, dan zit je er gewoon naast. Petje af voor Plaisier. Ik denk wel dat die 130-finish in de eerste leg wel mega belangrijk was. Omdat je meteen in de wedstrijd zit als je die uitgooit. Vanaf dat moment is hij eigenlijk los en op die laatste leg na heeft hij geen fouten gemaakt. Hij was gewoon beter, de hele wedstrijd door", vertelt Van der Voort.

De 35-jarige Plaisier speelde tegen een Price in uitstekende vorm. The Iceman liet in de eerste ronde niets heel van Adam Gawlas en was ook voor het toernooi al in een goede vorm. Van der Voort vindt dan ook dat het Price kwalijk te nemen valt dat hij niet in de buurt van Plaisier kon blijven. "Als potentiële wereldkampioen en iemand die echt bij de absolute top hoort en vindt dat hij dat hoort, dan had hij er wel iets meer een wedstrijd van moeten maken. Hij mag het zichzelf verwijten dat hij er geen wedstrijd van heeft kunnen maken. Maar nogmaals: echt goed van Plaisier."

Weg naar kwartfinale

Voor Plaisier heeft de zege op Price nog veel meer voordelen. Mede door die zege zijn alle hooggeplaatste spelers uit zijn kwart weggevallen. Naast Price ging ook Chris Dobey er al uit, waardoor de weg naar de kwartfinale er voor Plaisier alsmaar positiever uit gaat zien. In de volgende ronde neemt de darter uit Hendrik-Ido-Ambacht het op tegen Krzystof Ratajski (37 van de wereld) en als hij die wint, volgt de winnaar van de partij tussen Andrew Gilding (34 van de wereld) en Luke Woodhouse (25 van de wereld). Als Plaisier ook die wint, dan zit hij in de kwartfinale.

Ook Van der Voort ziet dat een kwartfinale voor Plaisier zeker niet onmogelijk is en dat de Nederlander dat volledig zelf gedaan heeft. "Je kan zeggen de weg ligt open, dat snap ik, maar hij heeft die weg zelf opengemaakt. Het is niet dat iemand anders het voor hem gedaan heeft. Dus hij verdient dat ook, dat hij nu deze tegenstanders krijgt. Ik hoop dat hij zijn kop erbij houdt. En ja, dat hij de volgende ronde weer hetzelfde kan doen."

