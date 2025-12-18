De eerste ronde van het WK darts zit er bijna op. Donderdagmiddag komt bijvoorbeeld met Mike De Decker de laatst nog actieve Belg in actie in Ally Pally. Hij neemt het op tegen de exotische speler David Munyua uit Kenia. Daarnaast keert een darter met een 'verboden' bijnaam terug. Volg hier de middagsessie van 18 december live.

Callan Ryz zorgde vorig WK voor een sensatie door de kwartfinales te halen. Toen sneuvelde hij pas tegen Michael van Gerwen met 5-3 in misschien wel de mooiste wedstrijd van het hele WK. Nu begint zijn weg naar een evenaring van die prestatie met een duel tegen de Hongaar Patrik Kovacs, die via een lokale qualifier op het WK is beland.

Thibault Tricole - Motomu Sakai

Het is een Japanse dag in Ally Pally, want er komen er maar liefst 2 (van de 3 in totaal) in actie. In de middag is het de beurt voor Motomu Sakai, die zijn debuut maakt tegen de enige Fransman Thibault Tricole. In de avond komt Sakai's landgenoot Mitsuhiko Tatsunami in actie tegen Michael van Gerwen.

Ryan Joyce - Owen Bates

Owen Bates keert terug in Ally Pally. De jongeling kwam via de Development Tour het WK binnen en staat bekend om zijn 'verboden' bijnaam. Eigenlijk wilde hij 'The Master' genoemd worden, maar dat wordt in Engeland als vulgair gezien. In één adem met zijn achternaam Bates klinkt het namelijk als mastuberen. Nu heeft hij nog altijd geen vervangende naam.

Mike De Decker - David Munyua

De enige Afrikaan tegen de als enige overgebleven Belg, dat is het toetje van de middagsessie. Mike De Decker moet de eer van onze zuiderburen redden, nadat landgenoten Kim Huybrechts, Dimitri van den Bergh, Andy Baetens en Mario Vandenbogaerde al snel uitgeschakeld werden. Hij is de torenhoge favoriet tegen David Munyua, de eerste Keniaan op het WK.

