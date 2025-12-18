David Munyua was voorafgaand aan het WK misschien wel de meest kansloze deelnemer. Maar de Keniaan kwam niet naar Ally Pally om naar de slachtbank geleid te worden. De debutant maakte er een ware kraker van tegen de als achttiende geplaatste Mike De Decker. De Belg moest zelfs zijn hoofd buigen voor Munyua, tot grote vreugde van het publiek in Engeland.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor De Decker, die al vier Belgen uitgeschakeld zag worden in de eerste ronde. Hij kwam op een 2-0 voorsprong in sets en kreeg in de vierde set drie matchdarts om de partij af te maken. Echter gaf Munyua zich niet gewonnen. Hij knokte zich op waanzinnige wijze terug in de wedstrijd, alleen begon toen de onervarenheid door te komen bij de enige Afrikaan dit WK.

Misrekenen

Hij misrekende zich meerdere keren om De Decker eerder pijn te doen. Het publiek hielp de Afrikaan echter een handje door de Belg steeds af te leiden. In de vijfde set, want Munyua maakte gelijk, liet de underdog zich van ongenadige klasse zien. Hij gooide onder enorme druk 135 uit op de bullseye, een finish die hij een paar legs eerder verprutste. Het publiek stond op de banken en moedigde Munyua naar de eindstreep.

Sensatie eerste klas

De Decker was geknakt en kwam er in de vijfde set verder niet meer aan te pas. Munyua bezweek niet onder druk en brulde het uit toen hij op tops de wedstrijd in zijn voordeel besliste. Hij gaat door naar de tweede ronde en schakelt daarmee ook de laatste Belg in Ally Pally uit. Een sensatie eerste klas. Viaplay-commentator Jacques Nieuwlaat durft het zelfs te scharen onder 'de grootste stunt ooit'.

