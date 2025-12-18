Met een Japans liedje kwam Motomu Sakai op tijdens zijn debuut op het WK darts. De darter zette zichzelf met een opvallend optreden op de kaart in Ally Pally. Volgens fans, die de opmerkelijke opkomst van Sakai aanschouwden, heeft hij nu al een legendarische status en zou hij de Premier League Darts in moeten.

Het liedje was niet eens het gekste wat Sakai deed op het podium, want toen hij het trapje had beklommen deed hij een nog raarder dansje. Zo deed hij een kip na en hoe gekker het werd, hoe harder de fans in de zaal massaal de kant van de Japanner kozen. Met een buiging naar het publiek maakte hij zijn performance helemaal af.

Publiekslieveling

Nog voor zijn Franse tegenstander Thibault Tricole vervolgens na Sakai het podium op kwam, klonk er al boegeroep uit de zaal. De fans hadden al duidelijk partij gekozen voor de Japanner. "Hij ontpopt zich meteen als publiekslieveling", zei Viaplay-commentator Jacques Nieuwlaat. "Hij gaat helemaal los, prachtig om te zien."

Handjes vergeten

Wel was Sakai iets belangrijks vergeten bij zijn walk-on. Zo liep hij zonder de scheidsrechters en de mastercaller een handje te geven naar zijn kant van het podium. Pas toen Tricole het goede voorbeeld gaf, bedacht Sakai zich en ging hij snel zijn plicht doen. Vervolgens begon de wedstrijd en won hij ook nog eens de eerste set. Het leverde weer een nieuw dansje op, tot groot genoegen van de fans in de zaal.

SENSATIONAL SAKAI!



Motomu Sakai raises the roof with a brilliant 121 finish on the bull to take the lead against Thibault Tricole!



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/FjMznsFZds — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

'Geweldig'

Ook in de studio van Viaplay kan de opkomst van Sakai op complimenten rekenen. "Geweldig", noemt presentator Koert Westerman het. "Ik vind het echt een held, dat hij dit doet bij zijn eerste WK." Sakai kan niet alleen goed entertainen, darten kan hij ook uitstekend. Hij verovert de harten van iedereen met zijn geweldige optreden tegen Tricole. Ook de tweede set ging naar de markante Japanner.

Naar tweede ronde, nog een show

In de rest van de wedstrijd deed het publiek er alles aan om Sakai te laten winnen. Elke beurt van Tricole stond er in het teken van om de Fransman af te leiden. Dat lukte aardig, maar Sakai deed het zelf ook uitstekend. Hij won de derde set met liefst 3-0 en boekte zo zijn plekje in de tweede ronde. Tot groot genoegen van de duizenden dartsfans. In de tweede ronde mogen ze weer een show verwachten, tegen Andreas Harrysson.

