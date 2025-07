Rob Cross is geen schim meer van zichzelf en dat komt vooral doordat de topdarter in Engeland is veroordeeld voor belastingontduiking, denkt ex-prof Vincent van der Voort. "Dat gaat toch in je hoofd zitten en dat speelt absoluut een rol in waarom hij nu al een tijd zo slecht gooit", zegt de Nederlander in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De 34-jarige Cross verloor op de US Darts Masters met liefst 6-0 van de Amerikaan Danny Lauby. Volgens Van der Voort dus een gevolg van zijn veroordeling voor het niet betalen van ruim een half miljoen euro aan belasting. "Daar kun je heel luchtig over doen en hij gaat het heus wel weer oplossen, maar dat doet wel effe wat met je", denkt Van der Voort. "Het is ook niet best voor je imago, de kranten staan er vol mee. Dat is heel vervelend en daar weet hij zich nu nog geen houding in te geven."

Topdarter Rob Cross in grote problemen: 'Voltage' hield half miljoen aan belasting achter en krijgt enorme straf Rob Cross heeft zich flink in de problemen gewerkt. De Engelse topdarter, wereldkampioen in 2018, is door de Engelse overheid voor vijf jaar geschorst. Hij mag in die tijd nog wel gewoon darten, maar geen baas van zijn eigen bedrijf meer zijn. Dat blijkt uit een officieel document.

'Dat werkt wel even door'

Van der Voort verwacht dat Cross er over een paar toernooien wel doorheen is. "Het is logisch dat het nu even niet goed is op het dartbord. Het is niet zo dat hij het drie weken geleden voor het eerst pas hoorde. Dit speelt al een tijdje. Maar nu komt het dan naar buiten en krijg je een hoop reacties. Dat werkt wel even door. Het is nu afwachten hoe snel hij dit een plekje kan geven." De voormalig wereldkampioen is ondertussen bezig aan een vrije val op de wereldranglijst, volgens Van der Voort een resultaat van alles wat er om Cross speelt.

Dartskampioen gaat diep door het stof na zware straf: 'Het zal me blijven achtervolgen' Rob Cross komt dit weekend in actie tijdens de US Darts Masters, maar heeft ook wat andere zaken aan zijn hoofd. De succesvolle darter ging financieel behoorlijk de mist in en is daar hard voor gestraft. Nu heeft de oud-wereldkampioen reageert op de situatie.

Vrije val

Hij stond voor de Premier League Darts nog vierde van de wereld maar is inmiddels de nummer tien. De vrije val is maanden geleden al ingezet, maar gaat wel erg hard. "Cross blijft een fantastische speler, heeft veel gewonnen, maar hij wordt nooit gerekend tot de absolute favorieten."

Topdarter Michael van Gerwen krijgt veel complimenten over grote verandering Michael van Gerwen keerde meer dan alleen terug van een maand dartspauze vanwege de scheiding met zijn ex-vrouw. De drievoudig wereldkampioen zag er ook heel anders uit bij zijn rentree op de US Darts Masters in New York. Hij had zijn kenmerkende groene shirt ingewisseld voor zwart met groene accenten. "Dit wordt zijn vaste shirt de komende tijd", weet goede vriend Vincent van der Voort.

Benieuwd wat Vincent van der Voort en Damian Vlottes over de rentree van Michael van Gerwen te zeggen hebben? In de nieuwe aflevering van de Darts Draait Door-podcast gaat het er uitgebreid over. Ook wordt de US Darts Masters uitgebreid geanalyseerd en wordt er vooruitgeblikt op de laatste plekjes die verdeeld worden voor de World Matchplay. Beluister de aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcast.