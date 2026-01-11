Michael van Gerwen heeft zaterdag een opvallend uitstapje gemaakt. De darter houdt wel van een feestje en stond dit weekend plotseling achter de draaitafel voor een uitzinnig publiek.

Daarvan doken zaterdag beelden op op sociale media. Van Gerwen was aanwezig op het technofeest Tegendraads in de Brabanthallen in Den Bosch. Daar ging een uitzinnige menigte los op de muziek van dj's Fantasm en Klofama.

Zij sloten het festival samen af, maar er stond nog een speciale gast achter de draaitafel, namelijk Van Gerwen. Hij feest erop los, zo is te zien op de beelden. De darter werd het afgelopen jaar al vaker gespot op grote feesten, zoals het dancefestival Tommorrowland. Daar werd hij gespot met een aantal bekende oud-voetballers, onder wie Eljero Elia en Theo Lucius.

Afgelopen zomer ontmoette hij ook een van de bekendste dj's van Nederland: Martin Garrix. Tijdens zijn vakantie op Ibiza bezocht hij een show van hem in bekende club Ushuaïa. Van Gerwen kreeg zelfs een rondleiding backstage van de dj. Daarnaast ontmoette hij de producer Paul Kalkbrenner. De Duitse muzikant is een grote naam in de technoscene.

Dirk van Duijvenbode reageert enthousiast op de beelden bij Tegendraads. 'Now we're talking', schrijft hij op Instagram. De Nederlander heeft dezelfde muzieksmaak en zorgt met zijn opkomstnummer vaak een voor een echte rave. Hij gebruikt het nummer Just Like You van Radical Redemption bij zijn walk-on.

Zwaar jaar

Van Gerwen kon ook wel wat positieve afleiding gebruiken. Hij beleefde een zwaar jaar in 2025, op sportief en persoonlijk vlak. Zo scheidde hij van zijn ex-vrouw Daphne en werd zijn vader ernstig ziek. Mede daardoor waren de resultaten van MvG niet al te best. Hij won nog wel de World Series Darts Finals in Amsterdam, maar verder stelde hij teleur. Op het afgelopen WK verloor hij al in de vierde ronde van Gary Anderson, waarna latere finalist Gian van Veen hem op de wereldranglijst passeerde.

Desondanks kan Van Gerwen zich opmaken voor opnieuw een jaar in de Premier League Darts. Ook is hij uitgenodigd voor de eerste World Series-toernooien in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dat gaat op 16 januari van start.