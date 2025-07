Raymond van Barneveld weet ook wel dat de wedstrijd van hem tegen Michael van Gerwen op de World Matchplay maandag niet meer zo spectaculair is als 'vroeger'. Maar de Nederlandse dartslegende (58) heeft daar alle begrip voor, zeker omdat zijn ruim twintig jaar jongere collega door een moeilijke periode gaat door de scheiding van zijn ex-vrouw Daphne. "Je moet het helemaal alleen doen", zegt Van Barneveld in gesprek met Sportnieuws.nl.

De loting voor het grote toernooi in Blackpool, dat 19 juli begint, leverde een klassieker op tussen de twee beste Nederlandse darters aller tijden. Maar beide mannen zijn ver van hun topvorm en dus is de hype wat minder dan dat pakweg tien jaar geleden was. Van Gerwen is nog altijd druk bezig met zijn scheiding van ex-vrouw Daphne, een situatie waar Van Barneveld over mee kan praten. Hij maakte ook al eens een scheiding mee, van zijn ex-vrouw Silvia.

'Dat wens je helemaal niemand toe'

"Dat is heel lastig natuurlijk", leeft 'ervaringsdeskundige' Van Barneveld mee met zijn collega-topdarter. "Wat er in zijn privéleven is gebeurd, is vreselijk. Dat wens je helemaal niemand toe. Maar je moet er zelf uit zien te komen, niemand kan je daarbij helpen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Mensen kunnen wel zeggen dat ze je steunen, maar ja...", zegt Van Barneveld in gesprek met deze site. Dat uitgerekend hij tegen Van Gerwen moet in de eerste ronde van de Matchplay, doet Barney eigenlijk wel goed.

'Blij' met loting tegen Michael van Gerwen

De afgelopen jaren kreeg hij in Blackpool 'mindere namen' als Ryan Searle en Jonny Clayton tegenover zich. "Bij Van Gerwen weet je gewoon dat hij er altijd staat, terwijl het bij spelers als Clayton en Searle altijd maar de vraag is welke versie van ze je tegenover je krijgt. Van Gerwen is altijd in vorm en ik weet dat ik aan de bak moet. Dat werkt soms beter voor je hoofd en voorbereiding, want je weet dat je er moet staan. Michael laat geen gaatjes vallen. Je weet gewoon dat je 100 gemiddeld moet gooien en zelfs dat is soms niet genoeg."

'Hij weet dat hij er moet staan'

Het zegt volgens de vijfvoudig wereldkampioen 'niks' dat Van Gerwen sinds zijn terugkeer van zijn maand dartspauze maar vier matige potjes speelde. "Hij weet ook als geen ander dat hij tegen Van Barneveld er gewoon moet staan. Anders dan geef ik een goede partij en moet hij alle zeilen bijzetten. Dat weet hij van tevoren."

