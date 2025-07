De late afmelding van topdarter Michael van Gerwen voor de Euro Tour in Kiel betekent dat hij met een matige voorbereiding naar de World Matchplay trekt. Van Gerwen heeft in de afgelopen anderhalve maand maar vier wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld en dat is het. Volgens goede vriend Vincent van der Voort was dit het plan.

"We hebben een hoop dingen besproken na de twee World Series in New York en Polen", onthult Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "We hebben daarna min of meer besloten dat training en rust nu even beter was dan weer een toernooi te spelen. Op die World Series was het geen succes, erg matig zelfs. Moet je dan maar weer doorgaan?"

'Ik denk dat dit beter is'

Ze besloten dus samen dat het beter was voor Van Gerwen om naar huis te gaan en daar verder te trainen. Dat heeft hij veel gedaan, weet Van der Voort. "Ik denk dat dit beter is geweest." Dat zijn late afmelding voor problemen bij de PDC zorgde op de Euro Tour in Noord-Duitsland, zal Van Gerwen een worst wezen. De bond moest reserves oproepen en schuiven in het schema.

'Een boete zal hem jeuken'

"Hij gaat nooit meer vroeg afmelden, dat heeft hij dit jaar wel afgeleerd. Een boete zal hem jeuken." Van Gerwen hoorde thuis dat hij in de eerste ronde van de World Matchplay tegen Raymond van Barneveld moet. Een zinderende loting tussen twee Nederlandse dartslegendes. "Ik denk dat ze er allebei niet blij mee zijn, maar het zet ze wel op scherp", weet Van der Voort.

Op World Matchplay tegen Raymond van Barneveld

Een keer eerder speelden ze tegen elkaar op het grootste rankingtoernooi ná het WK darts. In 2009 was Van Barneveld met liefst 10-3 te sterk voor MVG, in een hele andere tijd. "Michael kreeg toen een flink pak ros. Maar hij kwam er toen net pas aan en zat nog in een mindere periode. Van Barneveld zat toen echt nog bij de top."

Energie

Wat Van der Voort toen en in de succesjaren erna wel zag en nu niet meer, is de energie bij Van Gerwen. "Toen barstte hij echt van de energie en was hij een stuiterbal, nu is het helemaal anders. Daar zal hij aan moeten werken. Ik zie het vaak al als hij het podium op gaat. Als dat in een slakkengang en met weinig uitstraling is, dan weet ik al dat het niks wordt. Zeker de laatste tijd loopt hij op het podium rond als een dooie."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Kiel en wordt er vooral vooruit gekeken naar de World Matchplay, waar liefst zeven Nederlanders in actie komen. Beluister de podcast hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.