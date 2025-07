Waar Michael van Gerwen de Euro Tour in Kiel oversloeg om zich voor te bereiden op de clash met Raymond van Barneveld in de eerste ronde van de World Matchplay, daar koos Barney zelf wel voor een uitstapje naar Noord-Duitsland. Wat hij daar liet zien kan presentator Damian Vlottes in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door niet anders omschrijven dan 'een drama'.

"Ik heb hem nog even gesproken na de wedstrijd en hij zegt dat het op het ingooibord als een malle gaat", zegt ex-profdarter en goede vriend Vincent van der Voort. "Maar hij krijgt het op dit moment verder niet voor elkaar. Bij Raymond spelen er nog veel meer dingen hè. Het einde van zijn carrière nadert, hij moet heel hard werken om zich te plaatsen voor tv-toernooien en hij loopt met zijn materiaal te klooien."

'Hij heeft zoveel twijfels'

Van Barneveld kan geen rust nemen om het roer om te gooien, ook niet voor de aanstaande clash met zijn Nederlandse rivaal Van Gerwen op de Matchplay op 21 juli. "Hij is overal mee bezig, waardoor er nergens iets stabiels is. Hij heeft zoveel twijfels... Een paar jaar geleden heeft hij zijn stijl nog veranderd, was hij dwingend. Nu gooit hij zo niet meer. Het valt bij hem of niet, er zit niks tussenin", ziet Van der Voort.

'Nu zie je onzekerheid'

Het verschil tussen de oude en de huidige Van Barneveld is volgens de twee podcastmakers immens. "Het was vroeger zo mooi om de overtuiging en het zelfvertrouwen in zijn gezicht te zien tijdens wedstrijden", herinnert presentator Vlottes zich nog. "Nu zie je twijfel en onzekerheid. Op de Euro Tour tegen Andy Baetens was hij in de eerste beurt al negatief, een wereldrecord", grapt Vlottes.

'Benieuwd wat hij allemaal gaat doen'

Volgens Van der Voort is dit de week van de waarheid voor Van Barneveld, met het duel met MVG in aantocht. "Ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat doen. Op dit moment is zijn zelfvertrouwen niet hoog."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Kiel en wordt er vooral vooruit gekeken naar de World Matchplay, waar liefst zeven Nederlanders in actie komen.