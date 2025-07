De loting van de World Matchplay zorgde voor een heerlijke clash tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld in de eerste ronde. Hoewel de wedstrijd op papier schitterend moet worden tussen de twee Nederlandse dartslegendes, zijn er voorafgaand aan het duel in Blackpool vooral veel vraagtekens.

Beide darters zitten in een matige periode van hun carrière. Een herhaling van bijvoorbeeld de iconische WK-halve finale in 2017 zal er niet zo snel komen. Daarnaast is de voorbereiding van zowel MVG als Barney niet optimaal. Van Barneveld kreeg op de Euro Tour verrassend klop van Andy Baetens en krijgt dus zijn jarenlange rivaal als tegenstander. Die is zelf ook nog met veel dingen bezig, waaronder dus het regelen van zijn scheiding van zijn ex-vrouw Daphne en alles wat daarbij komt kijken.

'Het mentale wordt heel belangrijk'

Volgens Vincent van der Voort is Van Gerwen licht favoriet, maar ziet hij wel kansen voor Van Barneveld in de eerste ronde. "Voor hem is er een hoop werk aan de winkel", zegt de ex-prof in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het enige waar hij zich aan vast kan houden, is dat het met ingooien wel gaat. Mentaal wordt het heel belangrijk, zeker als hij na twee of drie legs al heel negatief wordt. Dan duurt de wedstrijd te lang om te winnen. Voor Raymond wordt het onwijs moeilijk, maar..."

'Van Gerwen moet niet als opvulling komen'

Van der Voort legt daarna uit dat hij de 58-jarige Van Barneveld een kans geeft. "We hebben Michael ook nog niet goed gezien. Hij traint anderhalve week voor dit toernooi, maar we moeten niet verwachten dat hij er meteen staat in de eerste wedstrijd." Van Gerwen sloeg de Euro Tour in Kiel over en speelde dus 'maar' vier wedstrijden op het hoogste niveau na zijn maand dartspauze. "Dat soort dingen bespreek je onderling. Er zijn nog een hoop dingen die thuis geregeld moeten worden. Als hij dan weggaat, komt hij niet met het gevoel naar het toernooi dat hij kan winnen. En een Van Gerwen moet niet voor de opvulling komen."

'Dan heeft Michael een hele zware dobber aan hem'

Van Gerwen kan als geen ander laten zien dat hij in een toernooi kan groeien, zoals hij dat afgelopen WK darts deed. Toen was hij ook niet in vorm, maar raakte hij wel tot de finale. "Ik verwacht het niet, maar ik hoop wel dat Michael meteen 100 gemiddeld neerzet. Maar als Van Barneveld zo rond de 95 gemiddeld gooit en goed is op zijn eigen legs - zodat hij niet makkelijk te breken is - dan krijgt Michael echt een hele zware dobber aan hem. Dan geef ik hem een goede kans."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de Euro Tour in Kiel en wordt er vooral vooruit gekeken naar de World Matchplay, waar liefst zeven Nederlanders in actie komen. Beluister de podcast hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.