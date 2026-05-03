Michael van Gerwen kwam afgelopen week negatief in het nieuws na een incident tijdens koningsnacht. De Nederlandse topdarter kreeg een klap tijdens een woordenwisseling en moest een paar dagen later naar de Premier League Darts, waar hij meteen verloor. Ex-prof Vincent van der Voort maakt zich zorgen om zijn goede vriend.

Luke Humphries maakte in Aberdeen meteen een einde aan de roerige week. Mighty Mike werd donderdag aan de Engelsman gekoppeld in de kwartfinale. Daar ging hij ten onder en zag Humphries net als Gian van Veen naderen tot twee punten met nog drie speelavonden te gaan.

De Belgische topdarter Kim Huybrechts is te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door en vreest net als Vincent van der Voort dat de leefstijl vol met feesten van Van Gerwen zijn carrière niet ten goede komt. "Hij geniet van zijn leven, dat is wel duidelijk", stelt de Belg. "Dat mag hij ook, want hij heeft heel veel moeten opgeven in zijn leven. Maarja, goed... in hoeverre kan je dan nog verwachten dat je top bent? Zeker op dat niveau. Vroeger kwam je daar iets vaker mee weg. Het algemene niveau lag toen lager."

Killersinstinct

Van der Voort stelt dat de media-aandacht die kwam kijken na het incident, waarvan beelden op sociale media rondgingen, Van Gerwen niet hielpen om te concentreren op de Premier League Darts. "Dan krijgt hij 's middags weer Shownieuws aan de telefoon. Kranten bellen voor reacties. Van alles en nog wat, dat werkt allemaal niet mee."

"Je bent aan het feesten geweest en om dan weer de omslag te maken en dan weer je kop erbij om goed te zijn aan het bord, dat is gewoon niet makkelijk", vervolgt Van der Voort. "Iedere topsporter is bezig met zijn volgende wedstrijd. Dat killersinstinct."

Carrière als een nachtkaars uit?

In tegenstelling tot Huybrechts, stelt Van der Voort dat Mighty Mike met een dergelijk incident 'vroeger ook niet was weggekomen'. "Hier kan hij niet zoveel aan doen. Hij was in het VIP-gedeelte, maar de wc's waren erbuiten. Daar riep die man iets naar hem en kwam er een woordenwisseling. Hij kan er niks aan doen, maar het is wel weer een incident. Weer iets. Negatief."

Van der Voort vreest dan ook voor de carrière van Van Gerwen: "Je hebt de schijn tegen op een gegeven moment. Dit is niet goed voor z'n populariteit. Hij komt alleen nog maar in de media als hij verloren heeft, of als hij weer iets heeft in het uitgaansleven. Het gaat niet meer om z'n carrière. Hij moet nu echt op gaan passen dat zijn carrière niet als een nachtkaars uitgaat."

Darts Draait Door dinsdag online

De nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door komt dinsdag 5 mei om 16.00 uur online. Ex-prof Vincent van der Voort en dartskenner Damian Vlottes ontvangen dit keer de Belgische topdarter Kim Huybrechts en met z'n drieën bespreken ze de ins en outs van de afgelopen dartsweek. De aflevering is vanaf Bevrijdingsdag op diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts te zien en beluisteren.